Peter Arévalo y la dura crítica a Gabriel Costa por bajo rendimiento en Alianza Lima: “Me da pena. No funciona en ninguna posición”

El periodista deportivo se mostró bastante preocupado por el nivel que viene mostrando ‘Gabi’ desde su retorno a La Victoria.

Alianza Lima venció por la mínima a UTC en el Estadio Nacional por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Pese a dominar las acciones, el cuadro ‘íntimo’ no pudo generar ocasiones de gol, incluso la jugada que le dio la victoria se dio sobre el final del encuentro tras un gran asistencia de Jeriel De Santis a Hernán Barcos.

La poca idea de juego en el ataque desesperó a más de uno y pese a haber sumado de a tres, tanto hinchas como personajes ligados al fútbol se mostraron preocupados por el rendimiento del equipo que dirige Alejandro Restrepo.

Uno de ellos fue el popular ‘Mr. Peet’, quien se hizo presente en el coloso José Díaz para alentar a los de La Victoria. Durante el programa deportivo de YouTube ‘A Presión’, el también narrador deportivo analizó el nivel de los ‘blanquiazules’ y criticó a Gabriel Costa, quien desde su llegada no ha logrado ganarse un espacio en el once titular.

Primero, Arévalo recordó que el volante tiene contrato con Alianza Lima hasta el próximo año, sin embargo, señaló que desde la interna del club estarían analizando su continuidad, considerando que no ha podido mostrar su mejor versión hasta el momento.

“Costa tiene un año más de contrato. Viene acá como jugaba en Colo Colo, de extremo y para hacer la diferencia, pero no funciona de extremo, no funciona de interior, no funciona de mediapunta, no funciona en ninguna posición. ¿Saben qué? A mí el chico me da pena, porque es una buena persona”, expresó.

Los panelistas dejaron en claro que nadie discute que es una buena persona, pero al analizar su nivel, no ha cumplido las expectativas. A esto le agregaron que Costa se unió a las filas del elenco ‘íntimo’ para disputar y hacer la diferencia en Copa Libertadores, algo que tampoco sucedió.

En lo que va de la temporada, Gabriel Costa ha tenido la oportunidad de disputar un total de ocho partidos (solo por Liga 1), anotando un gol y brindando una asistencia. Sin duda alguna, su regreso al fútbol peruano generó grandes expectativas, pero lamentablemente las lesiones y el bajo rendimiento no le han permitido mostrar su mejor versión.

Gabriel Costa durante un partido de Liga 1 - Créditos: Alianza Lima

Gabriel Costa y el altercado con hinchas de Alianza Lima

Semanas atrás, durante el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, varios jugadores recibieron pifias por parte de los aficionados, quienes expresaron su malestar por la derrota. Uno de los más cuestionados fue Gabriel Costa, que hizo su ingreso al segundo tiempo cuando el marcador estaba igualado 1-1.

Minutos después, los ‘rimenses’ lograron la remontada, lo que generó el fastidio de la hinchada ‘íntima’. Fue en ese preciso momento que, en una pelota parada, el nacido en Uruguay fue captado haciendo un gesto que se hizo viral en redes y desató la polémica.

El mediocampista caminó hacia la tribuna occidente y los aficionados comenzaron a silbar, expresando tu inconformidad por su juego. Esto no habría sido del agrado del jugador, quien respondió haciendo un gesto con la mano. Posterior a ello, el futbolista se mostró arrepentido y pidió perdón a través de sus redes sociales.

Gabriel Costa realizó gestos provocativos a los hinchas de Alianza Lima que lo cuestionaron durante el partido con Sporting Cristal.

Lo que se le viene a Alianza Lima

Tras vencer 1-0 a UTC, Alianza Lima volverá a la acción la próxima semana cuando se enfrente a Cerro Porteño por Copa Libertadores. Dicho cotejo está programado para el miércoles 8 de mayo desde las 19:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.