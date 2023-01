Andrea San Martín se distancia de otras madres de la farándula: “En mi redes no encontrarán perfección”

Andrea San Martín se distancia de otras madres de la farándula | Instagram

Andrea San Martín está dedicada por completo a subir contenido a su cuenta de Instagram, donde comparte su rutina como madre de dos pequeñas. Recientemente, la exchica reality le pidió paciencia a sus seguidoras por no postear tantos videos como antes, ya que ahora vive sola con las niñas y grabar le resulta más complicado.

“Si yo pudiera grabar de forma diaria porque tengo alguien que grabe conmigo sería distinto. Pero la realidad no es esa, yo tengo un proyecto que está en camino, no tengo ayuda en casa, estoy con las chicas, tengo que ver el verano porque no están yendo al colegio, tengo que ver mis cosas, retomé el entrenamiento, se me fue el internet”, comentó la expareja Sebastián Lizarzaburu.

Andrea San Martín pasó Navidad al lado de sus hijas y de su familia cercana.

Posteriormente, la ojiverde detalló que su blog ‘Mamá por partida doble’ nació con la intención de “tocar la maternidad como tal, con la locura, con las frustraciones, cuando ves tu casa un desastre y no tienes ayuda, no tienes tiempo de cocinar, lo que es realmente”.

“La maternidad no es un mundo maravilloso, usualmente suele ser cuando tienes estabilidad económica, mucha más ayuda en casa o una familia constituida: mamá y papá que se apoyan. Pero cuando una es cabeza de familia, tu cerebro trabaja a 10 mil y no tiene espacio para todo. Por eso estoy yo, acompañándolas en esta labor maravillosa, pero muchas veces estresante”, agregó Andrea.

Pide que no la idealicen

Como mensaje final, Andrea San Martín solicitó a sus seguidores que no idealicen su vida, pues ella no luce ni actúa como otras madres que trabajan en televisión.

“Si quieren encontrar en esta red social perfección o que yo siempre esté en tacones, que esté arreglada, que no tenga arrugas, que mi cuerpo sea perfecto, que mi casa tenga los muebles más caros... no sé, ese tipo de cosas que tienen idealizado por las personas que han trabajado en TV o trabajan en redes sociales, van a tener que cambiar de canal. Aquí no lo van a encontrar”, sentenció.

Andrea San Martín habló sobre la maternidad en sus redes. (Instagram)

¿Quiénes son los padres de las hijas de Andrea San Martín?

En octubre del año 2015, Andrea San Martín dio a luz a su primera hija Maia, fruto de su romance con Sebastián Lizarzaburu. En aquel entonces, la pareja estaba separada y se encontraba pasando por momentos difíciles debido a las peleas televisadas que protagonizaban. Sin embargo, hicieron lo posible para que la pequeña creciera en un ambiente de amor y paz.

La ojiverde se convirtió en madre por segunda vez en el 2018 al traer al mundo a la pequeña Lara, cuyo padre es Juan Víctor Sánchez. Su romance terminó ese mismo año, en medio del estado de gestación de la modelo. En el 2022, el expiloto denunció públicamente que San Martín no le dejaba ver a su niña.

Andrea San Martín está separada de Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija.

