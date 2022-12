Andrea San Martín reveló que sufrió una crisis cuando fue operada: “Se dijeron muchas cosas de mí”

Andrea San Martín recordó el duro momento que vivió tras la pérdida de su bebé. (YouTube)

Andrea San Martín estuvo como invitada en el canal de YouTube ‘¿Y ahora qué?’, conducido por los exreporteros de ‘En Boca de Todos’ Manuel Paz Soldán, conocido también como el ‘Chino’ y Christian Bayro, para hablar de las distintas facetas de su vida y entre ellas, la vez que fue operada de emergencia por un embarazo ectópico, donde se sometió a la extirpación total del útero.

Como se recuerda, en el mes de junio la exchica reality generó preocupación entre sus seguidores al darse a conocer que estaba hospitalizada. Aunque en su momento no quiso dar detalles de lo que había ocurrido y se desconocía la causa de su intervención, la ‘ojiverde’ decidió contar que sufrió la pérdida de su bebé.

Tras algunos días, Andrea San Martín se pronunció para agradecer las muestras de cariño y dio detalles de su recuperación. Ahora, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que las especulaciones que se originaron en su momento con respecto a su internamiento le generaron una fuerte crisis.

“¿Le has cerrado las puertas a una tercera maternidad?”, preguntó el periodista y a lo que la influencer respondió: “Yo no puedo tener hijos porque me sacaron el útero, entonces mi oportunidad es nula. Eso fue una situación difícil también, lo viví con cámaras, la pasé muy mal. Se dijeron muchas cosas de mí. Tuve una crisis bien fuerte en ese momento en la clínica, fue muy duro”, dijo.

En ese momento, el reportero la interrumpió para que explique el rol de las cámaras de los medios de comunicación en su crisis. “Estaban especulando diez mil cosas y yo estaba pasando por una situación bien complicada. Luché contra muchas críticas en su momento porque nadie sabía por lo que había pasado. Una cosa es que una persona diga que no quiere tener más hijos y otra es que la vida te diga que ya no puedes tener más hijos. Fue muy complicado”, agregó.

Finalmente, Andrea San Martín reflexionó acerca de la exposición mediática y aseguró que no todo es ‘color de rosa’. “La gente cree que es divertido y que todo es dinero, pero no. Eso es mentira. A muchas personas del medio nos les conviene estar medito en esto (el espectáculo) porque tenemos familia y queremos trabajar en otras cosas”.

Andrea San Martín habla de las críticas tras su delicada operación. (Captura)

¿Qué le pasó a Andrea San Martín?

El jueves 9 de junio, Andrea San Martín informó mediante sus redes sociales que había sido internada y operada de emergencia en una clínica local. A fin de salvaguardar su privacidad, no dio motivos de su cirugía.

Sin embargo, el viernes 10, la pareja de Sebastián Lizarzaburu aclaró que su reciente hospitalización de emergencia se debió a la pérdida de un bebé. A raíz de una complicación, tuvo que ser sometida a una histerectomía; es decir, a una extirpación total del útero.

“Se realizó una intervención llamada histerectomía. Perdí tanta sangre que tuvieron que transfundirme 2 paquetes de globulares (sangre) y aún me mantengo en un estado de salud crítica y en una recuperación bajo observación”, señaló.

Comunicado de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

