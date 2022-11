Óscar del Portal volvió a jugar con los ‘Once Machos’ y así le dio la bienvenida Aldo Miyashiro

Óscar del Portal volvió a jugar con los ‘Once machos’ | ATV / Magaly TV, La Firme

Bien dice el dicho que después de la tormenta viene la calma. Óscar del Portal ha vuelto a las canchas de fútbol, luego de haber sido ‘ampayado’ con Fiorella Méndez, Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro en su departamento hace siete meses. Ahora que ha sido perdonado por su esposa, ha decidido volver a jugar con el equipo de los ‘Once Machos’, pero esta vez sin reporteras de por medio.

El viernes 18 de noviembre, las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ captaron al periodista ingresando al complejo deportivo de Ate, en donde se encontraba también Miyashiro, Yaco Eskenazi, Víctor Hugo Dávila, Sebastián Monteghirfo, entre otras figuras del espectáculo. Todos ellos se preparaban para enfrentarse contra el equipo de Álvaro Paz de la Barra.

Antes del encuentro amistoso, Óscar del Portal resaltó que no ha vuelto a las controversiales ‘pichangas’, las mismas que fueron criticadas en su momento por el escándalo de infidelidad que protagonizó junto a Aldo Miyashiro. “Es un campeonato”, aclaró a los reporteros de ATV para luego seguir con su camino sin decir más.

Óscar del Portal regresó a formar parte de los 'Once Machos'.

¿Qué dijo Aldo Miyashiro?

Por su parte, el conductor de ‘La Banda del Chino’ reiteró que todos están contentos con el regreso de Óscar del Portal, puesto que “es parte del equipo”. Asimismo, aseguró que no tiene problemas de ver a Fiorella Retiz, a quien besó pese a estar casado con Érika Villalobos, trabajando como reportera cerca suyo.

“Solamente voy a decir que en la vida siempre todos tenemos derecho a trabajar, absolutamente todos y la mejor onda para todos”, señaló.

El equipo de ‘Magaly TV, La Firme’ resaltó que ahora los partidos de los ‘Once Machos’ ya no cuenta con reporteras que acompañen a los jugadores. “Quien hace los videos es un pata, no una rubia tentación como lo era Fiorella Retiz. ¿Qué pasó? Del Portal ya no tiene quien le haga barra”, declaró el reportero.

Aldo Miyashiro fue ampayado besando a Fiorella Retiz a fines de abril de este año.

Recordemos que en departamento del comentarista deportivo, el recordado ‘Caradura’ de la miniserie ‘Misterio’ fue captado en situaciones cariñosas con Fiorella Retiz, exreportera de ‘La Banda del Chino’. Ella se sentó sobre sus piernas y él, fascinado por la cercanía, no dudó en besarla apasionadamente. Una vez terminaron, cada uno se fue a su casa como si nada hubiese pasado.

Por su parte, Óscar del Portal se quedó con Fiorella Méndez hasta las 8: 00 a.m; sin embargo, no se los captó en situaciones cariñosas. Poco después, Magaly Medina sorprendió al sacar a la luz unos documentos que probarían que el periodista y la productora Fiorella Méndez se reunieron en varias oportunidades en un hotel, y que el día del ampay no fue la única vez que pernoctaron juntos.

