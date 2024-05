Andy V admite que Ernesto Pimentel le hizo una propuesta indecente: “Nunca tuvimos algo”

Andy V recordó su incómodo encuentro con Ernesto Pimentel | ninhoviejo

Andrés Olano Castro, más conocido en el mundo de la farándula como Andy V, generó revuelo entre los usuarios al compartir un incómodo encuentro con Ernesto Pimentel. Durante una transmisión en vivo, el exchico reality reveló que el reconocido presentador le hizo una propuesta indecente cuando ambos coincidieron en una fiesta organizada por el empresario Mauricio Diez Canseco.

En un principio, la expareja de Susy Díaz quiso abordar el tema porque estaba cansado de los rumores que lo vinculan con Ernesto Pimentel, a quien admira por su carrera artística. “Has hecho tu película, te felicito. Te respeto y te quiero mucho, pero voy a decir lo que pasó. Las cosas cómo son, mi verdad”, anunció.

Acto seguido, narró que hace varios años acudió a una reunión privada de Mauricio Diez Canseco, realizada en una conocida discoteca de Miraflores. Según dijo, allí se encontró con varios personajes del mundo espectáculo, incluido Ernesto Pimentel, quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol. “La gente estaba sazonada”, recordó.

Tras el estreno de la película 'Chabuca', la vida personal de Ernesto Pimentel se ha visto expuesta. Captura/América TV

“Yo me senté y Ernesto Pimentel estaba al costado. Me dijo: ‘Hola, Andy, ¿cómo estás?’. Todo bien, de la put*madre. Entre tragos, me dijo: ‘Andy, te ofrezco tanto si te dejas tal... Te doy tanto, pero te pongo tres de tal…. para que no te pase nada’”, admitió Andy V en su relato, asegurando haber rechazado la propuesta y haberse ido a casa de inmediato.

El exintegrante de ‘Bienvenida la tarde’ indicó que, pese a lo sucedido, le guarda respeto a la ‘Chola’ Chabuca. “Para mí es una gran figura, un gran ser humano, me ha abierto la puerta de su canal muchas veces y siempre me ha tratado muy bien, pero a veces hay cosas que son ciertas y hay que decirlas, sino van a decir que tuvimos algo y nunca fue así”, sentenció.

Andy V desmintió rumores de un supuesto vínculo con Ernesto Pimentel. Captura/América TV

Ernesto Pimentel defendió su verdad

Este último 4 de mayo, Ernesto Pimentel se refirió por vez primera a Alex Brocca, su anterior pareja sentimental durante los noventa, en un episodio en vivo de ‘El Reventonazo de la Chola’. De manera abierta y sin su indumentaria habitual, el presentador de televisión manifestó su tristeza por el deceso del bailarín, enfatizando que su película ‘Chabuca’ no intenta manchar su recuerdo.

Ernesto Pimentel habló por primera vez de Alex Brocca | El Reventonazo de la Chola - América TV

“Han pasado más de 20 años y siento el mismo dolor, la misma fragilidad. Me siento expuesto, pero asumo que es también por mi decisión de abrir mi corazón con ‘Chabuca’. Esta es una película que cuenta lo que he vivido, mi gran amor por mi madre y mi abuela, por Arequipa; que cuenta lo agradecido que estoy con ustedes, que me han permitido celebrar la vida por más de 30 años [...] “En mi historia nadie es bueno ni santo, ni malo ni villano”, mencionó.

Asimismo, expresó su dolor al rememorar el fallecimiento de Alex Brocca, quien murió el 29 de septiembre de 2004 en el Hospital San José del Callao, a causa de una bronconeumonía que agravó su condición, ya afectada por el sida y un cáncer de ganglios. “Lamento que no esté. Es muy triste que la gente se atreva ponerle nombre a lo que él no le puso. Hay personas que dicen que es verdad… algo que es una novela”, dijo.

Ernesto Pimentel defendió nuevamente su película 'Chabuca'. Captura/América TV

¿Quién era la pareja de Ernesto Pimentel?

Ernesto Pimentel y Alex Brocca compartieron una vida sentimental por una década. Según las revelaciones que hizo el bailarín al programa de Magaly Medina, ambos fueron pareja desde el año 1988 hasta el 1998. Su relación estuvo llena de altibajos y recién se volvió pública después de que el Alex declarara ser portador del VIH. A partir de ese momento, el conductor de televisión se alejó por completo de su expareja.