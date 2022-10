Mónica Zevallos: ¿A qué se dedica luego de abandonar la televisión peruana?

Conoce qué fue de la vida de Mónica Zevallos. (Instagram)

Durante la década de los 90 e inicios del 2000, Mónica Zevallos se convirtió en una de las grandes figuras de la televisión peruana, desfilando por los principales canales de Perú como Panamericana TV y Latina. Ella era la principal competidora de Gisela Valcárcel y Magaly Medina en su momento, quienes tenían poco tiempo en la pantalla chica.

En su momento, la conductora tuvo en sus espacios panelistas que hablaban sobre los diversos problemas de la sociedad, al mismo estilo de “Laura en América”; sin embargo, también tuvo formatos como “Vale la pena soñar”.

Pese a que tenía un público ganado, Mónica Zevallos decidió dar un paso al costado en la televisión peruana hace unos 10 años y ahora se dedica a un rubro totalmente diferentes al que tenía. Ella actualmente tiene 53 años y lleva una vida totalmente tranquila.

¿A qué se dedica actualmente?

Mónica Zevallos en la actualidad radica en Miami, Florida. Aunque se encuentra alejada de la televisión, en sus redes sociales hace anuncios importantes acerca del nuevo trabajo que tiene, pues ahora es una agente de bienes raíces.

“Lista para ayudarte a invertir y buscar lo mejor para ti y tu familia, vender, comprar, alquilar, manejar tus propiedades, juntos podemos explorar las mejores opciones para rentabilizar tus inversiones. Así que aquí me tienen, chicos. Cuenten conmigo cuando quieran”, escribió a inicios de año.

En Instagram ella cuenta con más de 16 mil seguidores. La expresentadora de televisión hace publicaciones referente a su trabajo, además de la vida familiar que lleva en el país estadounidense.

Su breve regreso a la televisión

Alejada totalmente del Perú, en el año 2009 Mónica Zevallos volvió a las pantallas, pero desde Puerto Rico, con el programa “Mónica en confianza”. En dicho espacio ella abordaba las problemáticas sociales de este país. Una vez que terminó su participación, no volvió a aparecer en la pantalla chica.

¿Quién es el esposo de Mónica Zevallos?

El esposo de la exconductora de televisión es Jimmy Arteaga, quien se desempeña como presidente de programación, producción y promociones de Wapa TV en Puerto Rico. El ejecutivo empezó su carrera en televisión en 1982, en Panamericana Televisión.

Estuvo en Israel, donde estudio economía y ciencias de la comunicación. En año 1989 regresó al Perú para lanzar los sistemas informativos de canal 7 y en el mismo año ingresa a Frecuencia Latina para iniciar su trabajo en el programa periodístico “Ayer y hoy”.

Mónica Zevallos pasa tiempo al lado de sus hijos

Tras mudarse a Estados Unidos, Mónica Zevallos no ha dudado en mostrarse al lado de sus hijos, compartiendo tiernas fotografías al lado de ellos. “Cuando los ves crecer y de momento no solo eres mamá, sino parte de su grupo de amigos. Me llena el alma y el corazón cuando estamos juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, cuando su hija terminó la universidad le dedicó un conmovedor mensaje. “Acabaste la uni. Te graduaste. A lo mejor no con todas las celebraciones que te merecías dadas las circunstancias, pero puedes decir con todo el orgullo del mundo: ‘Misión cumplida’, aún nos falta mucho por vivir juntas y muchas cosas por celebrar. Ahora, empiezas una nueva travesía, tu maestría y sé que vas a brillar como siempre lo has hecho. ¡Te amo pollita!”, señaló.

