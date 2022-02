Aprende a preparar pie de manzana con la receta de Sandra Plevisani

Descubre la receta de Sandra Plevisani para preparar este rico postre. (Foto: Freepik)

El pie de manzana es un postre clásico que gracias a su delicioso sabor y su versatilidad se puede disfrutar durante cualquier época del año. En invierno u otoño lo podemos acompañar con un café o un chocolate caliente, en primavera con un late y en verano una bola de helado le da el toque perfecto para convertirlo en el cierre de cualquier comida o para calmarnos ese antojo de dulce que podemos tener en estos días de calor.

Lo cierto es que, a pesar de ser clásica, esta receta tiene muchas variantes, desde el relleno que puede ser con puré de manzanas hasta cambiar el tradicional enrejado por una tapa más sólida, cada persona lo prepara como más le gusta. Si quieres preparar este delicioso postre, pero no sabes qué receta seguir, en la siguiente nota te traemos la receta de la repostera más famosa del país, Sandra Plevisani.

Esta receta no tiene pierde, ya que no solo te quedará una tarta riquísima sino que también es una de las formas más sencillas de prepararlo, como para que lo pueda hacer desde un experto repostero como Sandra, hasta alguien que recién está empezando y no tiene mucha experiencia en preparando pasteles.

Tiempo de preparación: 2 horas

Porciones: alcanza para 6 a 8 personas

INGREDIENTES

MASA

-2 tazas de harina sin preparar

-200 gramos de margarina

-7 cucharadas de agua helada

-3 cucharadas de azúcar

RELLENO

-2 kilos de manzana delicia

-1 ½ taza de azúcar

-100 gramos de margarina

-1 limón

PREPARACIÓN

MASA

1.Lo primero que haremos será preparar la masa, para ello mezclaremos todos los ingredientes a mano hasta que se integren bien. Una vez que estén todos integrados, deberás formar una bola de masa que cubrirás con papel film y la pondremos a refrigerar por un mínimo de 2 horas.

RELLENO

2. Para el relleno debemos pelar todas las manzanas y sacarles el corazón, cortarlas por la mitad y frotarlas con el limón, esto ayudará a que no se oxiden mientras preparas el pie. Una vez que estén untadas con el limón, corta las manzanas en cubitos de aproximadamente 1 ½ centímetros.

3. Ahora en una sartén grande colocamos el azúcar con la margarina y salteamos los cubitos de manzana a fuego alto hasta que estén sellados. Cuando estén bien cocinados los ponemos en un recipiente resistente al calor para que se enfríen.

4. Luego de que hayan pasado las 2 horas, sacamos la masa de la refrigeradora y la estiramos para forrar un molde para tarta desarmable de unos 26 centímetros de diámetro que esté previamente enmantequillado. Cuando coloques la masa en el molde no es necesario que la ajustes ni aprietes mucho, ya que al cocinarse se reduce por sí sola.

5. Pinta el fondo de la masa con clara de huevo y refrigera por unos minutos mientras precalientas el horno y preparas lo que falta.

6. Coloca una lata vacía en el horno para precalentar a 180° C o 350°F por unos diez minutos mientras colocas el relleno y cortas la masa para hacer el enrejado.

7. Retira el molde de la refrigeradora y vierte el relleno en la masa hasta el borde del molde. Corta lo que queda de masa para hacer el enrejado, fíjate que cuando lo pongas encima esté bien sellado a los costados.

8. Cuando este listo el enrejado lo pintamos con una brocha con la clara de huevo restante y espolvoreamos azúcar blanca granulada por encima.

9. Mételo al horno encima de la lata que se estuvo calentando y hornea por aproximadamente 90 minutos o hasta que el enrejado se vea dorado.

10. Una vez que esté listo retíralo del horno, déjalo enfriar por 15 a 30 minutos y desmolda. Puedes decorarlo espolvoreando azúcar finita por encima de la tarta.

A continuación, te dejamos el video del programa de Sandra Plevisani en Movistar Plus preparando pie de manzana, pero esta vez con relleno de pasas y pecanas.

