Melissa Klug y ‘Cuto’ Guadalupe se reencuentran y hablan del juicio ganado por Jefferson Farfán

El esperado encuentro entre Melissa Klug y 'Cuto' Guadalupe en 'América Hoy' | América TV

Este lunes 17 de junio, Melissa Klug y ‘Cuto’ Guadalupe se reencontraron en el set de ‘América Hoy’. Como era de esperarse, ambos fueron consultados sobre el juicio que Jefferson Farfán ganó a la ‘Blanca de Chucuito’ —en primera instancia— por haber incumplido ciertas cláusulas del acuerdo de confidencialidad que firmaron en 2016.

Hace unas semanas, la justicia peruana determinó que la pareja de Jesús Barco deberá pagarle a Jefferson Farfán un total de 300 mil dólares, más de 1 millón de soles, como penalidad por haber violado el acuerdo en cuatro ocasiones entre los años 2017 y 2019, haciendo comentarios sobre la vida personal del padre de sus hijos.

Aunque Melissa Klug expresó su disposición a conciliar con el exjugador de la selección peruana, la negativa de Jefferson Farfán la ha obligado a defenderse legalmente. “Yo por mis hijos llevo la fiesta en paz siempre, pero si me van a atacar, yo me tengo que contrademandar”, dijo para ‘América Espectáculos’.

Melissa Klug deberá pagarle 300 mil dólares a Jefferson Farfán

Melissa Klug y ‘Cuto’ Guadalupe limaron asperezas

En el magazine de América TV, Melissa Klug y ‘Cuto’ Guadalupe se abrazaron frente a cámaras, demostrando que su amistad no se ha visto afectada por el juicio que la empresaria enfrenta con Jefferson Farfán. Incluso, el exfutbolista aclaró que siguen frecuentándose y que sus salidas no son cuestionadas por sus familiares, dado que es tío de la ‘Foquita’.

“Yo recién me veo con mi amiga, ella ha ido al restaurante a comer su carapulcra con sopa seca, con la familia. [Sobre si su familia ve con buenos ojos sus reuniones] A donde voy yo, no me tienen que dar autorización. Yo tengo una amistad de Melissa por muchos años, sabe que la amo y respeto mucho. Lo importante de todo es mantener esa unión”, resaltó.

Por su parte, Melissa Klug señaló que ella y ‘Cuto’ Guadalupe eran buenos amigos mucho antes de que ella iniciara una relación con Jefferson Farfán. El exdeportista confirmó esta versión diciendo: “Yo salía con una de sus amigas, no diré nombres. No fui el cupido [que los hizo conocerse], él llegó por otros lados”.

Melissa Klug y 'Cuto' Guadalupe se reencontraron en televisión después de muchos años. Captura/América TV

¿Qué dijeron sobre Jefferson Farfán?

Cuando llegó el turno de hablar sobre el juicio, Melissa Klug mostró cautelosa. Únicamente mencionó: “Eso ya está en el Palacio de Justicia, lo están viendo los jueces. Estamos esperando. Claro que él puede retroceder, pero serán los abogados que se encargarán de hacer las cosas. Yo no soy orgullosa. De repente, no sé, están festejando antes de tiempo, pero en realidad esto es la primera instancia”.

Melissa Klug prefirió no dar detalles sobre el juicio que tiene con Jefferson Farfán. Captura/América TV

En un intento de apaciguar la tensión, Luis ‘Cuto’ Guadalupe afirmó que no ha discutido el conflicto legal con Jefferson Farfán en privado, ya que es un asunto que no le compete. Sin embargo, expresó su deseo de que ambos puedan llegar a un acuerdo por el bien de los hijos que tienen en común.

“Yo siempre voy a querer lo mejor, tanto para Melissa como para mi sobrino. Espero que las cosas se solucionen en algún momento y yo creo que eso se dará porque Jefferson tiene un gran corazón. [Si ha hablado con Farfán sobre juicio], él está enfocado en sus cosas, son temas muy personales, muy complicados. Yo me voy más que todo por las criaturas, tengo 5 hijos y sé que eso no es bueno. Siempre quiero lo mejor para la familia”, comentó el exfutbolista.

'Cuto' Guadalupe espera que Melissa Klug y Jefferson Farfán concilien por el bien de sus hijos. Captura/América TV

¿Melissa Klug se reuniría con Yahaira Plasencia?

Melissa Klug rechazó enfáticamente la posibilidad de ser entrevistada por Yahaira Plasencia en su pódcast ‘Hablando como La Yaha’ en YouTube. Su negativa surgió después de que se difundiera la entrevista de la salsera con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, alguien con quien también tuvo una prolongada enemistad pública.

El rechazo para aparecer en el programa generó expectativas, dado que la intérprete de ‘Y le dije no’ había logrado sentar con éxito al ídolo del Juan Aurich en una conversación.

Melissa Klug no aceptaría ir como invitada al podcast de Yahaira Plasencia. YouTube

Sin embargo, la empresaria y madre de los hijos del futbolista Jefferson Farfán descartó completamente cualquier posibilidad de un encuentro con la cantante.

“No voy a alimentar eso, jamás, no hay forma, no, no. Bien por ellos (‘Cuto’ Guadalupe y Yahaira Plasencia) y bien por todos”, dijo.