Cinco gatos que sacaron más de una risa en concurso de fotografía

Fotográfos y personas de todo el mundo participaron en la tercera edición de estos premios (Bet Noble/The Comedy Pet Photo Awards)

Las mascotas regalan una infinidad de momentos de alegría y risas por su particular forma de actuar ante diversas situaciones, regularmente los videos y fotos sobre perros, gatos, pericos o cualquier otro animal doméstico suelen registrar millones de likes en plataformas de TikTok e Instagram, incluso algunos se convierten en influencers como Kabosu, Nala Cat, Jiffpom e Itsdougthepug, por mencionar algunos.

No obstante hay algunos momentos no planeados que son captados a través de las cámaras y quedan para la posteridad, como en el caso de los cientos de concursantes de The Comedy Pet Photo Awards, competencia en la que cada año dueños de mascotas alrededor del mundo comparten las fotografías de sus compañeros para ganar alguna de las diferentes categorías.

Estos premios son realizados por los mismos directores de Comedy Wildlife Photography Awards, el cual está enfocado en lo más cómico de la vida salvaje. Los fundadores compartieron que fue tanto el éxito con los animales salvajes que los inspiró a la creación de otro concurso enfocado exclusivamente en las mascotas.

Paul Joynson-Hicks y Tom Sullam, fundadores de ambos premios, iniciaron estos proyectos después de que el primero encontrara en una de sus fotografías a un ave viéndolo por debajo de su cola. El objetivo de este concurso es “involucrar y alentar a las personas a comenzar a apoyar a las pequeñas organizaciones benéficas con las que compartimos este planeta”, explicaron en su página oficial.

El amor por las mascotas, las risas y emociones que transmiten a la vida diaria fueron su inspiración por lo que te compartimos algunos de los materiales que ganaron sus respectivas categorías o fueron las más votadas por el público.

Boom Boom

Morinaga s ededica a compartir fotos de varios gatos a través de su cuenta de Instagram (Kenichi Morinaga/The Comedy Pet Photo Awards)

El fotógrafo de gatos japonés Kenichi Morinaga ganó en la categoría de este animal con la foto de dos felinos, uno blanco y otros atigrado de color miel y lineas marrones, que chocan sus cabezas entre sí arriba de una cerca.

Morinaga comentó que mientras veía la acción de los dos felinos, se acordó de varias escenas de dibujos animados donde las mascotas chocan entre sí cuando se están persiguiendo.

¡Por favor!

Rosie le gusta acompañar a su dueña cuando está en el invernadero (Sarah Fiona Helme/The Comedy Pet Photo Awards)

Sarah-fiona Helme concursó a mejor fotografía en la categoría de gatos y aunque no ganó, sí estuvo entre las imágenes más comentadas. Su mascota mostró una de las mejores caras de clemencia para pedir su comida.

La felina identificada como Rosie estaba “ayudando” a su dueña en el invernadero cuando decidió pararse sobre dos manos y de manera muy tierna pidió una de sus golosinas favoritas. Sarah contó que después de tomar la foto no pudo resistirse a su cara y decidió darle su premio.

Felino escalador

Este fotógrafo japonés también se dedica a tomar diversas fotos a los felinos que se encuentra por las calles (Kazutoshi ONO/The Comedy Pet Photo Awards)

El fotógrafo japonés Kazutoshi Ono también registró la fotografía más comentada de los premios con su gata pequeña de color gris con negro que intentaba “desperadamente” salir al pasillo de la casa a través de una puerta gigante.

En su intentó por escapar, la felina se quedó colgada en la puerta. “A veces se levanta de un salto y se sostiene ahí, por lo que tal vez es demasiado desesperada para salir”, explicó el artista quien suele compartir las sesiones de foto de diferentes gatos a través de su cuenta de Instagram.

Gato influencer

Morinaga fue el único fotógrafo de esta edición que logró tener una foto ganadora y otra como "las más comentadas" (Kenichi Morinaga/The Comedy Pet Photo Awards)

Morinaga además de conseguir el primer lugar en la categoría de felinos, consiguió tener otra fotografía entre “las más comentadas”, aunque en la descripción de la imagen no contó mucho al respecto, en ella se aprecia a un gato de pelaje blanco con un trípode para celulares.

El japonés da a entender que el animal estaba “descifrando” cómo es que podría subir una foto a sus redes sociales, pero tras muchos intentos su misión fracasó.

