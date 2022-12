El increíble giro en la historia de Auggie y Calliope, dos gatos abandonados por su condición médica

A cinco años de ser rescatados afuera de un departamento de la ciudad de Nueva York, Auggie y Calliope conviven diariamente con otro gato y un perro (Instagram TheParsonsPets)

La vida de las mascotas que son abandonadas por sus dueños o nacieron en una manada o colonia callejera no es fácil, mucho menos si alguno de estos animales padece una condición que les impide desarrollarse en su entorno.

Tal fue el caso de Auggie y Calliope, dos gatos rescatados afuera de un edificio de Brooklyn en Nueva York, después que una vecina se percató que estaban pasando mucho frío y padecían alguna enfermedad, ya que sus caras tenían algunas malformaciones.

Después que ambos felinos fueron llevados al Infinite Hope Animal Rescue, los rescatistas comentaron para la revista Love Meow, dedicada a cubrir noticias de gatos, que “el veterinario detectó que tenían una anomalía cromosómica” lo que podría ser una versión felina del síndrome de Down; uno de los gatos también presentó una condición llamada entropión que provoca que el párpado ruede hacia el interior del ojo.

La dueña relató que uno de los pasatiempos favoritos de los dos gatos es jugar con el perro y molestarlo cuando está tranquilo (Instagram TheParsonsPets)

Cuando estas pequeñas crías fueron rescatadas tenían tan solo cinco meses de edad y de acuerdo con su dueña, fueron abandonadas debido al aspecto que tenían. “Lo encontraron afuera con su hermana cuando tenía 5 meses. Creen que debido a sus necesidad especiales alguien los puso afuera”, contó en su cuenta de Twitter @Limabena74.

Auggie y Calliope llegaron a un hogar en donde el amor y el cariño no les harán falta nunca más, además que comparten espacio con un perro y un gato, que ya estaban desde hace mucho tiempo en la familia neoyorkina.

Encontraron el amor y la fama

Su dueña Michelle investigó más sobre los padecimientos que tenían los hermanos y se dio cuenta que podían tener una vida digna, por lo que decidió hacerse cargo de ambos.

“Pensé que, como les habíamos puesto nombre, teníamos que intentar conseguirlos. Investigué y encontré a otros gatos que tenían la misma condición, y me di cuenta que tenían una gran calidad de vida”, comentó en la entrevista para el portal de felinos.

La dueña Michelle comparte el día a día de sus mascotas a través de su cuenta de sus redes sociales, en todas sus fotos se puede apreciar que son animales muy queridos (Instagram TheParsonsPets)

La vida de Auggie y Calliope es compartida en el perfil de instagram TheParsonPets, el cual cuenta con casi 3 mil seguidores, siendo las fotos de los dos hermanos las que tienen el mayor número de reacciones, ante la fama han adquirido, Michelle especificó en la descripción de la cuenta que no realizan colaboraciones o promos, puesto que la única intención que tienen es compartir la vida de sus gatos.

La dueña relató que cuando llegaron a su casa, los gatos estuvieron temerosos, pasaron los primeros días debajo de la cama, sin embargo después de varios meses comenzaron a salir de la zona en la que se sentían protegidos y comenzaron a tener personalidades más seguras y juguetonas.

Las actividades favoritas de Auggie y Calliope son: ver el canal de televisión sobre gatos, sentarse a lado de la ventana mientras ven a los coches y estar jugando con sus juguetes.

¿Síndrome de down en gatos?

Ante la llegada de la navidad Auggie y Collie les gusta estar debajo del árbol (Instagram TheParsonsPets)

Como tal estos animales no pueden tener este síndrome, no obstante este término ha tomado popularidad. De acuerdo con la empresa dedicada a la fabricación de croquetas para mascotas, Hillspet, los gatos tienen 19 cromosomas, motivo por el cual no existe gato que tenga esta condición.

A pesar de esto sí hay ocasiones en las que algunos gatos pueden tener cromosomas adicionales, generalmente este tipo de padecimientos se presentan en los felinos en forma de anomalías físicas o conductuales.

“Los gatos con necesidades especiales suelen presentar rasgos que, para un observador casual, pueden asemejarse a los asociados con el síndrome de Down, a pesar de que, en realidad, no pueden padecer dicha enfermedad”, especificó Hillspet en un artículo publicado en su página oficial.

