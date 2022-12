Los rituales del perro: todo lo que hay que saber sobre cómo crean sus hábitos

El doctor Romero habla de los rituales del perro.

Suelo decir que los perros siguen rituales, son rutinarios y habituales. ¿Qué significa esto? También suelo señalar que los perros son casi supersticiosos.

Es decir, si no se cumple determinada cosa, probablemente no ocurra el acontecimiento que estoy esperando. Entonces, cuando voy a comer, resulta que mi tutor o mi tutora lo que hace es, toma el comedero, prepara determinadas cosas, hace un ritual.

Sin darnos cuenta cumplimos una secuencia que es siempre la misma.

A veces los perros ya pueden saber con una señal o una palabra cuando es el momento antes de salir a pasear

Y esa secuencia se graba en la mente del animal y establece casi la posibilidad inexorable que eso tenga que ocurrir para poder comer. O que tenga que ocurrir una determinada secuencia para salir a pasear, con el collar, la correa, la llave, me pongo el saco, actúo de determinada manera.

Por eso, de alguna manera, el animal tiene la posibilidad de “predecir” el futuro. Dije que eran los perros rituales. Rutinarios, transforman eso en una rutina.

Y esa rutina se tiene que cumplir. De hecho, hay perros que si no se los alza a la mañana y no se los saluda, es como que no empezó la mañana y esto les produce un estrés, por no haber cumplido el ritual por el cual “supersticiosamente”, si no se cumple ese ritual, no ocurrirá la consecuencia agradable.

En los últimos siglos que los perros han tenido la oportunidad de acostarse en camas mullidas, limpias y confortables. Antes lo

Todo el mundo realiza un pequeño rito a la hora de acostarse. Para los niños, es cepillarse los dientes, escuchar un cuento y apagar la luz. Para sus padres, podría ser acomodar las almohadas o ponerse el piyama.

Para los perros, es escarbar el piso o la alfombra, antes de recostarse. Conocemos su mirada que nos dice: “Bueno, voy a dar cuatro vueltas, escarbar seis veces, me voy a recostar, después suspiro y entonces me duermo enseguida.”

Es solamente en los últimos siglos que los perros han tenido la oportunidad de acostarse en camas mullidas, limpias y confortables.

Si uno se sienta en determinado lugar y el perro inmediatamente se sienta al lado, lo va a cumplir. Porque sabe que, o hay una recompensa, o la simple recompensa es estar cerca de uno (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

Antes, debían dormir en cualquier tipo de lugares incómodos al aire libre. Acordate, los perros son rituales, rutinarios y en algún momento la rutina la confunden o la transforman en un hábito.

Prácticamente es insensible lo que ocurre, pero tiene que ocurrir siempre de la misma manera.

Por lo tanto, si vos te sentas en determinado lugar y el perro inmediatamente se sienta al lado, lo va a cumplir. Lo va a cumplir porque sabe que, o hay una recompensa, o la simple recompensa es estar cerca tuyo, el afecto más importante para tu perro.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

