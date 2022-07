Rascadores de gato: opciones de compra y caseras, para que el gato no destruya la casa

Los mejores rascadores son los de madera desnuda o cartón corrugado (Getty Images)

El ideal sería tener esa especie de árbol para gatos (se venden en las tiendas de animales de compañía) en el área más concurrida de tu casa, pero por razones económicas y operativas eso no es siempre posible.

Probablemente sea mucho más factible tener rascadores repartidos por toda la casa. Pero no todos los rascadores son iguales y a la hora de comprarlos o hacerlos los resultados pueden no ser los esperados si no se tienen en cuenta algunos factores.

Los mejores rascadores son los de madera desnuda o cartón corrugado. En cuanto a la forma y el tipo, existen tres opciones:



- Poste con una base. Puede ser un solo poste pequeño con un juguete en su parte superior o un gran poste cubiertos de cuerdas en sentido vertical. Es buena idea tener algunos más grandes en algunos lugares de la casa y otros más pequeños en otros sitios.

- Superficie rascable pegada a la pared o a un mueble. Esto proporciona un área de rascado vertical, que no ocupa espacio en el piso. Por lo general, se deben colocar en toda la casa a lo largo de los caminos que recorre el gato.

- Rascadores colocados en el suelo. Si el gato prefiere el rascado horizontal, esta ubicación de rascadores funciona muy bien. Es el caso del gato que araña la alfombra.

Lo más importante es su tamaño y estabilidad. La estabilidad es importante, porque es poco probable que los gatos rasquen superficies inestables. Si son muy pequeños son inconvenientes e inútiles para el estiramiento necesario a la hora de rascar.

Dónde colocar los rascadores para gatos



Rascar es una actividad que depende mucho de la ubicación de la superficie a rascar. Es importante que por la necesidad de marcar el territorio deben estar en ubicaciones exactas:

- Donde el gato ya rasca. Es el propio gato el que dice dónde quiere que estén los rascadores. Si el gato rasca en un lugar determinado, querrá rascar allí mismo.

- Cerca de los lugares de actividad de tu gato. Es recomendable un rascador en cada lugar donde el gato pase mucho tiempo, puede ser un sofá, o cerca de una ventana donde el gato observa pájaros.



- Junto a la entrada de la casa. Es una buena idea colocar un rascador cerca de las entradas. De esa forma el gato podrá dejar marcas de arañazos para que los visitantes las vean y luego trepar a un lugar elevado observando de manera segura a quien entre.

Si no se está seguro de dónde colocar los rascadores, es una buena regla introducir tantos como se pueda, colocados uniformemente en toda la casa. Observaremos cuáles se usan y quitaremos los que no.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

