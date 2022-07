Criaderos de perros clandestinos: la triste capacidad de lucrar con los animales

Dr. Romero - Criaderos Clandestinos - #Informe

Unas de las noticias más trascendentes de los últimos tiempos son los criaderos clandestinos, sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lugar específico donde está prohibido cualquier criadero de perros.

¿Qué se entiende por criadero de perros? Es la capacidad de procrear a esta especie con fines lucrativos. No quiere decir que vos, si tenés un perro y una perra, no los podés hacer tener cría. Lo que no podés hacer es hacerlo consuetudinariamente, sistemáticamente, comercializando y vendiendo esos animales.

Pero, lo peor de todo, no es que fueran criaderos ilegales en un lugar donde no está permitido, si no es el maltrato animal. En esos lugares, son tratados como objetos o cosas... 140 chihuahuas. Decenas de dachshund, salchichas en hacinamiento, en situación absolutamente imposible de comprender para cualquier persona de bien.

Entonces, esto te lleva a pensar que cuando se toma un ser vivo desde el aspecto lucrativo, por más que uno… haya criaderos y vos decís “tengo un gasto, tengo que compensarlo, busco la mejor genética”, y todo lo demás, yo te diría, “si a la hora de elegir adoptar un animal, podes adoptar un animal sin raza o un animal que esté en situación de abandono, vas a hacer una obra de bien”.

Yo no te voy a decir “no compres, adoptá”. Yo te voy a decir, “antes de comprar, pensá en adoptar”, que creo que básicamente es la situación absolutamente recomendable. Tenelo en cuenta, porque si no hay quien compre, no habrá quien venda. Si no hay quien compre, no habrá quien venda. Metetelo en la cabeza que vale la pena.

Desde el 27 de julio de 2008 se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero a modo de homenaje y para concientizar sobre la mala vida que padecen los millones de animales. Un joven estudiante de periodismo de Santiago de Chile, instauró en 2008 la fecha y la promovió por toda Latinoamérica a través de las redes sociales.

En Argentina, hay varios millones de animales viven en la calle, entre perros y gatos. Nacen, viven y mueren a la intemperie sin conocer el calor de un hogar. Mientras eso sucede no dejan de crecer los criaderos de perros, legales y clandestinos, y la lamentable idea de poner a determinadas razas que suelen ser alteradas genéticamente para darle características de mercadería, de moda.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

