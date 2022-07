“Mi perro es un genio”, ¿será verdad?

Los Border Collie son considerados muy inteligentes, dispuestos al trabajo y al aprendizaje continuo, con un rango superior a muchos otros perros (Getty)

Existen tareas básicas que la mayoría de los perros pueden realizar sin ningún problema: saber los horarios de comida, perseguir pelotas, salir a pasear o identificar aquellos espacios en donde pueden hacer sus necesidades fisiológicas.

Un estudio reciente aseguró que sí existen los “perros genio” y que tienen la misma capacidad de reconocer y aprender que un niño de tres años de edad. Las pruebas realizadas anteriormente para estudiar la inteligencia de los perros no contaban con la solidez necesaria para ser consideradas como muestras significativas.

Los perros, así como otros animales de compañía, tienen la capacidad de “leer” expresiones faciales y comprender lo que decimos.

El Border Collie es un perro de trabajo. Es la raza más inteligente de las 550 razas de perros que existen (Getty)

Uno de los casos más famosos es el de Chaser, un Border Collie estadounidense que podía reconocer más de mil sustantivos, que relacionaba con juguetes y objetos diferentes de manera correcta.

Entendamos que los Border Collie son considerados como una raza muy inteligente, dispuesta al trabajo y al aprendizaje continuo, con un rango superior a muchos otros perros.

Cuando se realizaron experiencias en un gran número de perros de se pudo afirmar que, incluso en esta raza, no todos pueden ser considerados como perros genio, por el contrario, al igual que sucede con los seres humanos, la variación en la inteligencia es individual.

Continuando el estudio, los científicos seleccionaron a tutores de perros de todo el mundo a través de las redes sociales y les pidieron que jugaran con sus perros a traer cosas en sus casas mientras repetían el nombre del juguete, en un proceso que duró tres meses.

Un estudio reciente aseguró que sí existen los “perros genio” y que tienen la misma capacidad de reconocer y aprender que un niño de tres años de edad (Getty)

Sorpresivamente, observaron que la mayoría de las razas no aprendió nada o muy poco pero también probaron que algunos de los Border Collies, pero no todos, podían traer algunos juguetes por su nombre como era esperable. Esto demuestra que, aun en esta raza, no siempre hay un alto rendimiento.

¿Por qué hay tan pocos genios? ¿Es la genética, el entorno o la práctica? Como esta variación individual en inteligencia también ocurre en las personas, los perros podrían ofrecernos información sobre qué elementos hacen que un animal sea un prodigio y tenga talento.

Los perros podrían servir de modelo para estudiar el origen del talento. Para explorar esta cuestión los científicos planean estudiar la genética y la historia de varias razas de perros para intentar identificar los factores que llegan a producir individuos tan inteligentes.

Si bien algunas razas se destacan por su inteligencia, igual que sucede con los seres humanos, la variación en la inteligencia es individual (Getty Images)

Muchos investigadores creen que los Border Collies están acostumbrados a aprender nombres porque fueron creados para pastorear ovejas, una actividad que exige prestar atención a los silbidos y a las órdenes de los pastores.

El hecho de que algunos individuos aprendan algunas cosas más rápido, o mejor, de forma diferente o con más capacidad que otros parece algo muy evidente y es una cuestión que requiere nuevas y profundas investigaciones para conocer sus mecanismos y comprobarlos.





*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

SEGUIR LEYENDO: