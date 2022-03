20 consejos para hacer vida de perros y volvernos más sanos

¿Ya se imaginó actuando con la sabiduría del perro? 20 consejos para intentarlo (REUTERS)

En una vieja y ajada revista de hace más de cincuenta años encontré una arenga a imitar el comportamiento de los perros que me pareció atinada para la vorágine que vivimos.

Si seguimos esta filosofía canina, tal vez, podríamos ser mejores personas y seguir siendo amigos de los perros

¿Ya se imaginó actuando con la sabiduría del perro?

20 consejos para intentarlo:

1. Nunca deje pasar la oportunidad de salir de paseo.

2. Experimente la sensación del aire fresco y del viento en su rostro por puro placer.

3. Cuando alguien que ama se aproxima, corra para saludarlo.

4. Siempre que sea necesario, practique la obediencia.

5. Hágale saber a los otros cuando estén invadiendo su territorio.

6. Siempre que pueda duerma una siesta y desperécese al levantarse.

7. Corra, salte y juegue todos los días.

8. Coma a gusto y entusiasmo, pero pare cuando esté satisfecho.

9. Sea leal, siempre.

10. Nunca pretenda ser algo que no es.

La próxima vez que le digan animal, no se ofenda, dese vuelta, sonría y diga: “¡Gracias!” (Getty Images)

11. Si lo que desea está enterrado, cave hasta encontrarlo.

12. Si alguien cercano estuviera pasando un mal día, quédese en silencio, siéntese cerca de él/ella e intente agradarlo/a.

13. Cuando le llame la atención, deje que ese alguien lo toque.

14. Evite morder cuando apenas una pequeña protesta podría resolverlo.

15. En los días templados, recuéstese de espaldas sobre el pasto.

16. En los días de mucho calor, tome mucha agua y descanse bajo un árbol frondoso.

17. Cuando se sienta feliz, baile y sacuda todo su cuerpo.

18. No importa cuántas veces lo censuren, no asuma culpas que no tenga, no se ponga mal y vaya corriendo inmediatamente de vuelta hacia sus amigos.

Alégrese con el simple placer de una caminata (Foto: Markus Hibbeler/dpa)

19. Alégrese con el simple placer de una caminata.

20. Sea feliz con su vida de perro y practíquela para siempre.

Los perros no matan por placer, no abandonan a sus crías, no estafan, no comercian con la miseria de los otros…

La próxima vez que le digan animal, no se ofenda, dese vuelta, sonría y diga: “¡Gracias!”.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

