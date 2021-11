Revelan los secretos genéticos del murciélago vampiro para alimentarse sólo de sangre

En el nuevo estudio los investigadores compararon el genoma del murciélago vampiro común (Desmodus rotundus) con el de otras 25 especies de murciélagos (REUTERS)

Los murciélagos vampiro tienen una dieta inusual, que solo contiene sangre, que es alta en proteínas pero carece de otros nutrientes. Ahora, un nuevo estudio sugiere que los genes “faltantes” pueden explicar cómo los mamíferos voladores sobreviven con nada más que alimentos de sangre , lamidos de las heridas abiertas de sus víctimas en la oscuridad de la noche, informó The Scientist Magazine.

En el nuevo estudio, publicado el 19 de octubre en la base de datos bioRxiv, los investigadores compararon el genoma del murciélago vampiro común (Desmodus rotundus) con el de otras 25 especies de murciélagos. El análisis reveló que D. rotundus carece de copias funcionales de 13 genes que aparecen en los otros murciélagos; estos genes faltantes “están completamente ausentes del genoma de los vampiros o contienen tantas mutaciones que probablemente no pueden producir proteínas funcionales”, dijo el coautor del estudio Michael Hiller, genomicista del LOEWE Centre for Translational Biodiversity Genomics en Alemania, en diálogo con la revista.

Y resulta que los murciélagos vampiros podrían beneficiarse de haber abandonado estos 13 genes. La pérdida de los genes puede ayudarlos a extraer nutrientes de la sangre de formas en que otros murciélagos no pueden , según el estudio, que no ha sido revisado por pares.

Por ejemplo, dos de los genes faltantes impulsan la secreción de insulina del páncreas, siendo la insulina una hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre al mover la glucosa al interior de las células. “Estudios anteriores han demostrado que los murciélagos vampiros secretan poca insulina, lo que tiene sentido dado que la sangre que beben contiene pocos carbohidratos”, dijo Hiller a The Scientist. Y aseveró: “Esta falta de secreción de insulina puede ayudar a los murciélagos a conservar la poca azúcar que consumen, al mantener ese azúcar disponible en el torrente sanguíneo”.

3 de los 13 genes faltantes habían sido descubiertos a través de investigaciones previas, publicadas en las revistas Molecular Biology and Evolution y Proceedings of the Royal Society B (REUTERS)

El genoma del murciélago vampiro también carecía de un gen llamado REP15, que generalmente se activa en las células del tracto gastrointestinal , anotaron los autores en su estudio. La pérdida de este gen probablemente aumentaría la cantidad de hierro que puede deslizarse hacia las células gastrointestinales de los murciélagos , al aumentar la cantidad de “puertas” por las que el hierro puede atravesar la superficie celular. Por lo tanto, estas células cargadas de hierro se revertirían más rápidamente que en otros murciélagos, lo que ayudaría a los vampiros a deshacerse de manera eficiente de todo el hierro adquirido a través de sus dietas y así evitar el envenenamiento por metales, escribieron los autores del estudio.

Otro gen faltante, el CTRL, generalmente rechazaría la actividad de la tripsina, una enzima involucrada en la digestión y absorción de proteínas, informó The Scientist. Sin CTRL, es probable que la actividad de la tripsina aumente en los murciélagos vampiro, ayudándolos a descomponer sus alimentos de sangre ricos en proteínas.

Varios de los otros genes faltantes parecen estar involucrados en la digestión y el metabolismo de los murciélagos, mientras que otros están relacionados con las capacidades cognitivas y de la visión , anotaron los autores. Y algunos de los genes que faltan tienen efectos desconocidos sobre su fisiología y merecen un estudio más a fondo.

Tres de los 13 genes faltantes habían sido descubiertos a través de investigaciones previas, publicadas en las revistas Molecular Biology and Evolution y Proceedings of the Royal Society B; estos genes normalmente codificarían receptores gustativos que detectan sabores dulces y amargos, que están en gran parte ausentes en las dietas de los murciélagos vampiros.

