A este pez feroz le crecen 20 dientes nuevos cada día

El lingcod del Pacífico es un pez omnívoro de mal genio con una boca como un cajón de cubiertos desordenado, sus más de 500 dientes dispuestos al azar en dos juegos de mandíbulas muy móviles. Una nueva investigación, publicada este mes en la revista científica Proceedings of the Royal Society B, revela que gana y pierde un promedio de 20 dientes cada día.

Si los humanos tuvieran el mismo esquema dental, reemplazaríamos un diente a diario. “De alguna manera hace que los aparatos sean inútiles”, dice Adam Summers, profesor de biología en la Universidad de Washington y coautor del estudio. “Y el cepillado”.

“La tasa de reemplazo de dientes del lingcod del Pacífico fue una sorpresa para los investigadores”, dice la coautora del estudio Karly Cohen, estudiante de doctorado en la Universidad de Washington que estudia la biomecánica de la alimentación.

“La investigación existente que tenemos sobre el reemplazo de dientes proviene de bichos raros”, dice Cohen, como el rape al que le salen dientes en la frente, o la piraña, que puede perder una cuarta parte de sus dientes a la vez. “Pero la mayoría de los peces tienen dientes como el del lingcod. Por lo tanto, podría muy bien ser que la mayoría de los peces estén perdiendo cantidades masivas de dientes diariamente y reemplazándolos rápidamente, como esta especie”, agrega.

Un depredador de emboscada con dientes de sobra

Se trata de un pez deportivo irritable de unos cuatro pies de largo en la edad adulta, un depredador de emboscada que con frecuencia se entrega al canibalismo. Se encuentra en la costa oeste de América del Norte, desde Alaska hasta Baja California, México, y es económicamente importante para los pescadores en parte porque es “excelente en un taco”, dice Cohen.

No son un pez encantador. “Siempre bromeo sobre el lingcod y yo nunca nos llevamos bien”, sostiene Emily Carr, estudiante de pregrado en la Universidad del Sur de Florida y autora principal del estudio. “Tuvimos que poner cinta adhesiva en las esquinas de los tanques porque cuando veían a alguien pasar, intentaban saltar. Nunca me mordieron, pero estoy segura de que lo habrían intentado, si hubieran tenido la oportunidad”.

Un cazador voraz, el lingcod come “cualquier cosa que pueda meterse en la boca”, según Cohen.

“Los lingcod tienen un conjunto de mandíbulas superior e inferior, al igual que las nuestras, pero son más móviles: pueden lanzarse hacia adelante y extenderse”, explica. “Si miras el interior de la boca en su paladar, también está cubierto de dientes”. Luego, hasta la parte posterior de la garganta, justo antes del esófago, están las mandíbulas faríngeas, plataformas óseas tachonadas de dientes hechas de arcos branquiales modificados.

Cuando el lingcod ataca, su primer juego de mandíbulas se dispara hacia adelante y arrastra a la presa a la boca, donde las mandíbulas faríngeas internas se ponen a trabajar triturando y triturando. Para que esta estrategia tenga éxito, el lingcod se basa en dientes afilados como agujas, que son propensos a romperse. Pero, ¿cómo evitar que su mordida se vuelva aburrida? La estrategia parece ser: que le crezcan nuevos dientes constantemente. Muchos de ellos.

Un destino lleno de dientes

En el estudio, los investigadores utilizaron una secuencia de tintes para crear una línea de tiempo visual del crecimiento de los dientes. Primero, se sumergieron 20 juveniles de lingcod en tanques enriquecidos con el tinte fluorescente rojo de alizarina durante 12 horas. Dado que el rojo de alizarina es atraído por el calcio de los dientes, el resultado fueron cientos de relucientes de color rojo brillante. Durante los siguientes 10 días, lotes de lingcod fueron expuestos a un segundo colorante verde, calceína fluoresceína. Los dientes colocados en su lugar el primer día del estudio se tiñeron de rojo, mientras que los dientes que erupcionaron más tarde parecían verdes.

Carr contó y clasificó minuciosamente cada diente de color navideño, para un total de 10.580 dientes en los 20 peces examinados. Después de examinar las sonrisas de cada uno de los 20 peces, Carr y su equipo descubrieron que los dientes de lingcod están predestinados, lo que significa que cada diente erupciona exactamente donde está destinado a pasar el resto de su carrera. Eso es contrario a otros peces famosos con dientes como el gran tiburón blanco, cuyos dientes comienzan siendo pequeños en la parte posterior de la mandíbula y avanzan a medida que crecen.

Los investigadores también identificaron puntos críticos para el reemplazo de dientes. “No es que los dientes realmente grandes permanezcan allí más tiempo, o que los dientes realmente pequeños se reemplacen constantemente”, explicó Cohen. “Descubrimos que hay un reemplazo más rápido en aquellas áreas donde esperamos que haya mayor fuerza cuando el lingcod muerde”.

Pero, ¿qué desencadena el reemplazo de dientes en lingcod? Una segunda condición experimental en el estudio comparó peces que fueron alimentados regularmente con otro grupo de peces a los que no se les dio nada para comer. Los investigadores no encontraron diferencias significativas en la tasa de reemplazo de dientes entre ellos. Eso sugiere que al lingcod no le brotan dientes en respuesta a la rotura; puede ser más como nuestros propios dientes de leche y adultos, que se caen y erupcionan según un temporizador genético.

Carr dice que encontró sorprendente la tasa de reemplazo del lingcod. “Existe la idea de que los dientes son muy costosos de fabricar y reemplazar, pero nuestro estudio desafía este concepto”, concluye.

