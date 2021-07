Convulsión en perros: ¿qué hacer frente a este hecho dramático?

La convulsión de un perro es un hecho dramático. Es algo que angustia a cualquiera Es algo que invita a la zozobra, invita a la angustia porque no sabés qué le está pasando. Sobre todo cuando ocurre por primera vez.

Bueno, allí la consulta al médico veterinario que hará exactamente la discriminación si esa convulsión pertenece a una epilepsia, pertenece a un tumor, pertenece a qué razón que cause este disturbio en la vida del animal.

Lo cierto es que si vos te encontrás a tu perro con una convulsión, babeando, que pierda la estabilidad y que pierda la conciencia, no le metas la mano en la boca. No se va a tragar la lengua, no se va a morir en la convulsión. Es prácticamente imposible que esto ocurra.

Pero sí puede dañarse, puede dañarse la cabeza golpeándola contra el suelo. Si está cerca de una pileta de natación, sacalo. Si está cerca de una escalera, correlo. Pero evitale los daños secundarios que la convulsión puede provocar.

La convulsión puede ser causada por un tumor, puede ser causada por epilepsia, enfermedad que empieza más o menos al año y medio de edad hasta los tres años y medio de edad. Y que puede ser medicada. Y debe ser monitoreada y medicada recién cuando haya 3 convulsiones al año.

Lo cierto es que si tu perro entró en una convulsión, consultá a tu médico veterinario de confianza que él es el que te dirá el criterio a seguir. En el medio de una convulsión no metas la mano en la boca y evitá daños secundarios.

Este tipo de patología aparece cuando el cerebro de nuestra mascota se desequilibra, ocasionando un fallo en las señales de excitación e inhibición de sus neuronas. Esta situación provoca que el cerebro mande descargas eléctricas que tienen como consecuencia los ataques del perro. Las convulsiones en perros se evidencian cuando tiene temblores, sacudidas fuertes y un babeo intenso.

Los días, semanas y meses posteriores deberás administrar a tu perro la medicación pertinente que te haya recetado el veterinario. Es importante ser constante en este sentido. Si, aun así, los ataques continúan, será preciso llevarlo de nuevo al veterinario.

