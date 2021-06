A lo largo de los milenios, es posible que los humanos no se hayan molestado en generar comportamientos agresivos de perros pequeños porque las consecuencias no fueron tan graves como las de ser atacados por sabuesos de tamaño considerable (REUTERS)

Con sus cuerpos grandes y musculosos, los perros como los rottweilers y los pitbulls, especialmente aquellos que están entrenados para actuar amenazadoramente, pueden parecer los más aterradores de su especie. Pero la evidencia muestra que los perros más pequeños en realidad pueden ser más agresivos que muchos de sus contrapartes de gran tamaño.

Entonces, ¿por qué los perros pequeños son tan feroces? Primero, es importante definir qué cuenta como pequeño para un perro. “Los perros pequeños en el rango de menos de 9 kilogramos tienden a ser más reactivos”, dijo James Serpell, director del Centro para la Interacción de Animales y Sociedad de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. Por ejemplo, los perros salchicha, los chihuahuas y los terriers Jack Russell son los más propensos a intentar morder, según un estudio de 2008 en la revista Applied Animal Behavior Science que encuestó a los dueños de más de 30 razas de perros. Otros comportamientos agresivos observados en perros pequeños incluyen gruñidos, gruñidos y arremetidas. Hay algunas teorías de por qué este es el caso.

El tamaño pequeño puede hacer que los perros sean más temerosos y pueden arremeter en defensa propia, dijo Serpell. Es más probable que las razas pequeñas reaccionen a la defensiva porque tienen más de qué temer.

Alternativamente, la reactividad de los perros pequeños podría ser el resultado del comportamiento de sus dueños. “Los dueños tienden a infantilizar las razas de perros pequeños y las consideran como bebés indefensos”, dijo Serpell a WordsSideKick.com. Los dueños de mascotas pueden ser demasiado protectores con las razas pequeñas, por lo que es posible que no los socialicen o no les enseñen cómo reaccionar adecuadamente ante situaciones estresantes.

Las razas de perros con patas más cortas tienen más probabilidades de temer a perros desconocidos y de ser agresivos por parte de sus dueños. No está claro por qué es así, pero puede ser algo a tener en cuenta cuando busque su próxima mascota (REUTERS)

La agresión también podría formar parte de la evolución de los cachorros. “Si te ataca un chihuahua, obviamente las consecuencias son mucho menos significativas que si te ataca un gran danés o un husky siberiano”, dijo Serpell. En otras palabras, a lo largo de los milenios, es posible que los humanos no se hayan molestado en generar comportamientos agresivos de perros pequeños porque las consecuencias no fueron tan graves como las de ser atacados por sabuesos de tamaño considerable.

Esa última teoría está respaldada por estudios que han encontrado un vínculo entre el comportamiento agresivo y el gen del factor de crecimiento que hace que los perros pequeños sean pequeños. La asociación podría ser una coincidencia, pero la investigación ha demostrado que los perros pequeños no solo son más extremos en sus comportamientos relacionados con la agresión; en comparación con los perros grandes, los perros pequeños tienden a tener una ansiedad por separación más severa, por lo general ladran más y tienen más probabilidades de orinar en la casa, dijo Serpell. Esto da crédito a la teoría de que la genética juega un papel en el comportamiento extremo de los perros pequeños.

Los científicos no están seguros de cuáles de las teorías son correctas porque aún no han estudiado la raíz del comportamiento feroz de los perros pequeños, dijo Serpell. Todas las teorías podrían potencialmente jugar un papel. Algunas razas pequeñas son una excepción a la regla. Un ejemplo es el Coton de Tulear, también conocido como el Perro Real de Madagascar. Este perro es pequeño, blanco y esponjoso, parecido a un bichon frise.

“Por alguna razón, esa raza parece tener un comportamiento bastante moderado en todos los ámbitos, pero también tiene todo tipo de problemas médicos”, dijo Serpell. “No está claro si eso se debe a que tal vez carecen de algún factor genético crítico. O podría estar relacionado con el hecho de que son menos saludables y tienen menos capacidad física para reaccionar con fuerza”.

l tamaño corporal puede no ser el único atributo de los perros pequeños asociado con la agresión (Foto: Tw / @MrElDiablo8)

Algunos comportamientos agresivos se pueden abordar de manera segura mientras se vive con el perro, pero un adiestrador de perros profesional debe ser el que trabaje para corregir el comportamiento, según VCA Animal Hospitals, un sistema de hospitales de animales.

El tamaño corporal puede no ser el único atributo de los perros pequeños asociado con la agresión. La menor altura por sí sola se asocia con rasgos indeseables en algunas razas, según un estudio de 2013 en la revista PLOS One. Por ejemplo, las razas de perros con patas más cortas tienen más probabilidades de temer a perros desconocidos y de ser agresivos por parte de sus dueños. No está claro por qué es así, pero puede ser algo a tener en cuenta cuando busque su próxima mascota.

