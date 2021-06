Perros, nobleza y comportamiento: por qué el determinismo genético no lo define todo

El dóberman siempre estuvo asociado a ser un perro malo pero esto es un mito Studio photography from a DSLR camera. Sharp focus on eyes.

Los perros son un mundo. Y los humanos, también. Seguramente hay tantas personalidades de perros como humanos. Pero los perros son, en su mayoría, son -todos- nobles y siempre, significan -y nos resultan- una grata compañía. Elegir uno, recomiendan siempre los especialistas, no es una decisión que se debe tomar así nomás: el perro nos va a acompañar muchos años y formará parte de la familia.

Ahora bien ¿existen perros más nobles o buenos que otros? La pregunta genera controversia entre veterinarios y etólogos que estudian el comportamiento de los canes. Se sabe: mucho dependerá el comportamiento del perro tanto de su dueño, de cómo lo críe, como así también del lugar donde el perro crezca. No es lo mismo un Dogo que se cría en un departamento, una cuestión tal vez poco saludable para el perro, que en un campo, el espacio apropiado para que el animal desarrolle todo su potencial

Sin embargo, hay algunas patrones, por lo general en perros que no son de gran porte y que viven en la ciudad, que responden a cada raza.

EL dogo argentino, un clásico. Este es un perro ideal para el campo. "Gran cuidador, no duerme de noche", cuentan los especialistas Dog looking at camera.

José Luis Benincasa es veterinario hace 50 años. “Depende el lugar”, comienza diciendo a Infobae, cuando se le pregunta por aquellos perros más dóciles, nobles, o de mejor comportamiento. “En el campo, o para lugares abiertos el Collie, el Dóberman o el dogo son grandes cuidadores en la noche. “El dogo, por ejemplo, no duerme de noche. Te cuida la espalda a vos, está atento todas las noches. El dóberman ve algo sale corriendo, tienen velocidad y una visón excelente. Y el colli para trabajar junto con el caballo, es ideal” , dice el veterinario

Para la ciudad, el veterinario, recomienda el pequinés. “Es ideal, vive muchos años, no se enferma, no trae problemas. Es muy bueno para la gente que vive sola. El caniche, es ideal para personas mayores, muy juguetón con los chicos. El Bretón español, un perro de casa, es muy compañero. Lo mismo el que el Beagle”, agrega Benincasa.

“El Galgo, si bien no es recomendable para estar en un departamento, uno ve muchos en la ciudad. Es que es un perro tranquilo, dócil. Siempre mejor tenerlo en casas grandes”, sigue el veterinario

“Con una casa más grande, recomiendo mucho el boxer, el ovejero alemán y el labrador pero el labrador”, dice Benincasa.

Un perro que se puso muy de moda en el último tiempo, es el querido y simpático “ salchicha”. “Es muy compañero. Siempre mejor la hembra que el macho. La hembra es más tranquila”, dice el especialista. Entre los perros que también están de moda, aparece el Buldog Frances. “Son lindos, pero mueren jóvenes y tiene muchas enfermedades” dice Benincasa.

A la hora de pensar en perros con ciertos patrones de inteligencia, Benincasa dice que además del Collie, se pude tener en cuenta al schnauzer.

La secuencia de ADN de un Basenji llamado 'China' (en la foto) podría tener un gran impacto en la comprensión de la evolución del perro, la domesticación y las enfermedades genéticas caninas (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JON CURBY)

Carlos Bodanza médico veterinario y hace varios años se dedica a la zoopsiquiatría que es la rama de la ciencia veterinaria que estudia todo lo que es problemas de comportamiento. “El tema de las razas para quienes estamos en comportamiento es bastante discutido y debatido, y más día siendo el Día Nacional del Perro, no tenemos que olvidarnos es que estamos hablando de perros. Y los perros no saben de raza. Son perros. Lo más importante en ellos es que lo que tiene que cambiar es nuestra visión y nunca dejar de verlos como lo que son, perros. La raza no va a importar de nada”, comienza diciendo Bodanza a Infobae

María de la Paz Salinas, veterinaria, especialista en comportamiento canino y vinculada a Puppis como consultora, dice que existen razas que están más emparentadas al ancestro común y razas que tiene más siglos de convivencia con el ser humano, todos son perros. “Todos pueden llegar a ser nobles, y todos pueden llegar a tener problemas. Es multifactorial”, coincide Salinas en diálogo con Infobae

“ Si uno tiene que hablar de razas, todas las razas en algún momento cuando fueron creadas a partir de diferentes cruzas, fueron creadas con objetivos de utilidad. Así como se fueron criando razas para lo que tiene que ver con la búsqueda de presas, fueron los ingleses, los que transitaron ese tipo de perros, esta razas para de búsqueda y marcar presas. Toda la la línea de Retriever, el Labrador, el Golden retriever, todo ese tipo de perros son cobradores. Y tiene que ver con la caza. Esa línea de perros tiene una alta obediencia, justamente, porque necesitaban la disciplina”, agrega en la misma línea el veterinario Bodanza.

Y sigue: “Los perros que fueron criados o cruzados para componentes de guardia de defensa, todo lo que fueron ovejeros alemanes, todo lo que son dóberman, todos ellos, son perros de alta obediencia. Esos perros , cuando los nuevos criadores los fueron criando con fines estéticos y familiares, cada una de esas razas fue perdiendo sus principales características de comportamiento. No solo dejaron de ser cobradores defensores o guardianes, sino que también perdieron muchos la obediencia que era la principal característica que tenían. Sin embargo todas esas raza, que siguen siendo por ahí todas las que proviene en línea de trabajo, siguen siendo razas superiores a la que no lo son, en cuanto a la obediencia y la capacidad de aprender que es lo más importante a la hora de tener un perro”.

“Lo que tiene que hacer una persona es elegir el perro que quiera y que le guste", dicen los especialistas Foto: Karina Hernández / Infobae

Bodanza recalca que no le gusta recomendar una raza. “Lo que tiene que hacer una persona es elegir el perro que quiera y que le guste. Un perro nos va a acompañar durante muchos años. Una vez que esta persona eligió el perro que le gusta, que puede ser un mestizo, una cruza, después sí, lo que u no tiene que hacer como veterinarios y especialistas en comportamiento, es orientar las características del perro con las caracteres del dueño, es decir dónde vivo, cómo se compone mi familia, si tengo hijos si tengo espacios” , ejemplifica el veterinario.

“Pero lo principal para saber qué perro voy a tener en cuánta cantidad de tiempo voy a tener para mi perro. Esa es la pregunta que se tiene que hacer el dueño”, agrega el veterinario.

Salinas dice que la percepción humana sobre el animal, y la necesidad de manejarlo según lo que piensa y cree sobre esa raza, en términos, generales, uno se pregunta cuánto es verdaderamente la raza, y cuánto es el tipo de manejo que los perros están recibiendo. “El tema es que los perros nos consideran de la misma especie pero nosotros discriminamos por genética. Obviamente la genética tiene un peso, pero el determinismo genético no supera, se demostró, el 25 por ciento. ¿Qué es el determinismo genético? Es la probabilidad de lo que yo estoy viendo en el comportamiento tenga una base en el ADN”, explica.

¿Hay animales que son más agresivos que otros? Todo depende. “ Un Dóberman que muerde el dedo del pie de un adulto, es tan agresivo como un caniche que muerde la nariz de un bebé ”, ejemplifica Bodanza.

Dice Salinas: “La agresión en principio no es un comportamiento normal. Las agresiones de tipo patológicas son las que surgen sin estructura, sin amenaza. Pero más allá de eso la agresión es un comportamiento adaptativo. Hay animales que van a tener mayor tendencia a agredir que otros pero fundamentalmente pero va haber una mayor predisposición en animales desapegados muy temprano a la madre, con déficit de autocontroles, con una mala sociabilización. Todas estas cosas van a determinarla capacidad de adaptación.

