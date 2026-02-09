El avance de China en Guatemala

El presidente de China, Xi Jinping (i), junto al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi (c), en una fotografía de archivo. EFE/Minh Hoang/Pool

Además de Huawei, se informa que la República Popular China ha aprovechado la presencia de su observador en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), con sede en Ciudad de Guatemala, para facilitar las visitas regulares de su embajador en Costa Rica a Guatemala y así interactuar con políticos, funcionarios locales y empresarios costarricenses, incluyendo viajes pagados a China. Según informes, dicho viaje en 2025 incluyó a Luis Aguirre de CABAL, Cristian Álvarez y José Pablo Mendoza de Creo, Luis Rodríguez de VAMOS y Cornelio García de TODOS, entre otros. Según quienes monitorean estos asuntos en Guatemala, se está considerando otro viaje similar para el primer semestre de 2026.

Además de los viajes a la República Popular China, los agentes del país también han llevado a congresistas guatemaltecos al Parlamento de América Latina y el Caribe (PARLATINO), con influencia de la República Popular China, entre ellos Andrea Villagrán de Semilla y Duay Martínez de Vamos. La República Popular de China también ha recurrido a grupos de presión para forjar relaciones con funcionarios guatemaltecos, como Lina Chen, quien se reunió en septiembre de 2025 con el presidente de la Asamblea Legislativa guatemalteca, Neri Ramos, entre otros.

Además del PARLACEN, se informa que la República Popular de China también está intentando, con menos éxito, obtener representación en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Banco de Integración Centroamericana (BCIE).

En el ámbito comercial, la importación de productos chinos se ha convertido en un negocio lucrativo para importadores guatemaltecos como Cofiño Stahl, Grupo de los Tres, Grupo Q y Siekavizza en los sectores automotriz y de motocicletas. Grandes puntos de venta de productos chinos, como China Mall, China City y China Depot, se han expandido significativamente en el país, perjudicando a las tiendas minoristas y productores locales. El empresario guatemalteco Luis Pedro Baranoya, importador de productos chinos de nivel medio y organizador de viajes de negocios a la República Popular de China, ha establecido un pequeño consejo para promover dichas actividades. Las actividades semiencubiertas de facilitación comercial de la República Popular China en la Ciudad de Guatemala son objeto de chismes públicos, incluyendo su organización de promoción comercial, CCPIT, que durante un tiempo celebró reuniones en el hotel Barceló, y su uso del restaurante Tamarindo en la Quinta Avenida para organizar reuniones con ejecutivos visitantes de la República Popular China.

En el sector de las telecomunicaciones, además de las iniciativas ya mencionadas de Huawei, los dispositivos de la compañía, así como los de ZTE, se ofrecen a través de los dos principales proveedores de telecomunicaciones, Claro y Tigo. Las empresas chinas Xiaomi y Honor también tienen presencia en el país.

La empresa Hytera, con sede en Shenzhen, condenada por robo de propiedad intelectual de Motorola, habría suministrado radios digitales a las fuerzas de seguridad guatemaltecas.

En el sector de la seguridad, una importante compra de 1000 vehículos Isuzu de fabricación china para la policía guatemalteca, bajo la dirección del primer ministro del Interior del presidente Arévalo, Francisco Jiménez, fue cancelada debido a preocupaciones sobre corrupción. Se informa que operadores portuarios privados del país, como APM y Chiquita Brands, utilizan grúas, escáneres y otros equipos digitales de la marca ZPMC china. Hikvision, empresa china de equipos de vigilancia, desempeña un papel importante en el mercado guatemalteco de seguridad comercial y personal. Durante administraciones anteriores, empresas chinas intentaron, sin éxito, adquirir terrenos tanto en el Atlántico como en el Pacífico para construir instalaciones portuarias.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. EFE/ Jeffrey Arguedas

En el ámbito delictivo, empresarios chinos también han estado involucrados en lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Entre ellos se encuentra Wenshen “Alex” Xu, quien fue arrestado en julio de 2025 por importar precursores químicos para drogas sintéticas a través de Guatemala y extraditado a Estados Unidos.

En el ámbito periodístico, personas como Claudia Menéndez, de Con Criterio, y el reconocido bloguero Ben Kei Chin, han sido llevadas por agentes chinos a la República Popular China y a otros destinos en múltiples ocasiones y se han convertido en reconocidos defensores públicos del cambio en las relaciones diplomáticas del país.

Imagen de archivo. Las banderas nacionales de Taiwán y Guatemala ondean frente al edificio de la Oficina Presidencial en Taipei, Taiwán. 5 de junio de 2025. REUTERS/Ann Wang

A medida que la República Popular China y sus agentes han avanzado en Guatemala, Taiwán ha buscado proteger al país contra tales esfuerzos, siendo un buen socio en múltiples ámbitos, como la seguridad, el desarrollo, la educación y el comercio. En agosto de 2025, Taiwán donó 252 motocicletas a la policía guatemalteca y 50 vehículos al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de Guatemala. También construyó un hospital en Chimaltenango, inaugurado en febrero de 2023, y un centro neonatal en San Juan de Dios, Ciudad de Guatemala, en abril de 2024. Taiwán también financia y supervisa regularmente proyectos de infraestructura de transporte guatemaltecos, en particular las mejoras a una carretera que conecta Ciudad de Guatemala con la costa atlántica del país. En educación, Taiwán ha otorgado 600 becas en las últimas dos décadas, incluyendo 66 tan solo en 2025.

En comercio, en las últimas tres décadas, Taiwán ha importado aproximadamente mil millones de dólares en productos guatemaltecos, incluyendo 90 millones de dólares en azúcar guatemalteca tan solo el año pasado, así como café y otros productos.

A pesar de estas actividades, Taiwán tiene un perfil relativamente bajo entre los guatemaltecos como un importante proveedor de beneficios para el país. Algunos consultados para este trabajo expresaron su frustración por la falta de proyectos de mayor visibilidad en Taiwán, como un estadio. Si bien las empresas taiwanesas Lakymen y Diforza son importantes empleadores en Guatemala, algunos consultados para este trabajo perciben que las empresas taiwanesas podrían invertir más en el país para generar empleos de alta calidad.

Si bien algunos miembros del gobierno guatemalteco, según se informa, simpatizan ideológicamente con el establecimiento de relaciones con la República Popular China, prácticamente todos los consultados para este trabajo creían que el presidente Arévalo no abandonará a Taiwán. Sin embargo, los guatemaltecos entrevistados para este trabajo ya están concentrados en las próximas elecciones nacionales de julio de 2027. La República Popular China ha cortejado a líderes de prácticamente todos sus principales partidos. Quien prevalezca podría calcular que los beneficios materiales de abandonar a Taiwán superan los riesgos de ofender a Estados Unidos. Washington y Taipéi, sin duda, seguirán de cerca esta posibilidad.

* El Dr. Evan Ellis es profesor investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.