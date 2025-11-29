Opinión

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Las elecciones en San Vicente y las Granadinas, los comicios legislativos de medio término en Argentina, la paliza que recibió la izquierda en Chile y el fin de 20 años de socialismo en Bolivia son la marcha fúnebre de la izquierda derrotada

Guardar
Ralph Gonsalves, primer ministro de
Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas (REUTERS/Jeenah Moon)

Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela se quedan cada vez más solas. Su último socio sumiso y servil se va. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, perdió el poder en las urnas, tras dos décadas y media de gobierno pobre-cista.

Ralph Gonsalves había sido un aliado de Maduro en la OEA y Naciones Unidas. Siempre listo para obstaculizar o movilizar al Caribe en apoyo al régimen de Venezuela y pronto para recordar los millones de petrodólares del ALBA y Petrocaribe.

Maduro perdió el Caribe. Los 14 países del CARICOM se han distanciado del régimen. Trinidad y Tobago y Guyana han ido más allá. Los vecinos de Maduro realizan ejercicios conjuntos con Estados Unidos dejando claras sus lealtades en el tablero geopolítico.

Estados Unidos ha recuperado su liderazgo y marcado territorio. República Dominicana recibió al Secretario de Guerra Pete Hegseth, Trinidad y Tobago al Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos Dan Caine. Dos pesos pesados y máximas figuras del Pentágono.

El Caribe es el teatro bélico que amenaza con tumbar a un dictador sanguinario. La región ha dejado sus posiciones tibias y ambidiestras. Hay una definición clara. No van a apoyar o hacerle los mandados a ningún dictador.

Ralph Gonsalves había sido un
Ralph Gonsalves había sido un aliado de Maduro en la OEA y Naciones Unidas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La muerte de la marea rosa izquierdista. Las elecciones en Ecuador, los comicios legislativos de medio término en Argentina, la paliza que recibió la izquierda en Chile y el fin de 20 años de socialismo en Bolivia son la marcha fúnebre de la izquierda derrotada.

Colombia dice hasta nunca Petro. El peor presidente de la historia reciente de ese país se va en 2026 dejando la patria en llamas. Colombia se cae a pedazos por las drogas, el crimen y la corrupción gubernamental. Petro no fue un servidor del pueblo sino un adversario.

El socialismo del Siglo XXI y de cualquier siglo es un total fracaso comprobado. En Brasil, Lula se prepara para hacer sus maletas en 2026. El líder del partido de los trabajadores no logró cumplir sus promesas económicas y se dedicó a defender tiranos y terroristas.

Bolivia dejo atrás 20 años del Movimiento al socialismo. Rompió con el ALBA y reactivó relaciones diplomáticas con Israel y Estados Unidos. Dejaron atrás las ideas pobre-cistas y crearon una agenda con el FMI, el BID y el Banco Mundial.

La caída del régimen de Venezuela será fundamental para la libertad de América Latina. No solo se trata de liberar a este país de la miseria, el narcotráfico y terrorismo. No. Se trata del principio del fin de las dictaduras de Nicaragua y Cuba.

Las dictaduras no son eternas tienen fecha de caducidad. El principal problema es que no todas caen por los votos o procesos convencionales. Hay regímenes donde ya se intentó de todo y la única opción es la fuerza militar. No es la mejor pero es la única.

La caída de regímenes socialistas como el de Bolivia (dos décadas) o el de San Vicente y las Granadinas (casi 25 años), son claves para debilitar a las dictaduras radicales de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La libertad avanza. Poco a poco. Un régimen a la vez. El cambio ya esta aquí.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas Relacionados

dictaduras latinoamericanasVenezuelaCubaNicaraguaSan Vicente y las GranadinasRalph Gonsalves

Últimas Noticias

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder

El fin del chavismo es un imperativo moral, político y económico para la supervivencia de Venezuela y la seguridad del hemisferio

Venezuela no es solo autoritarismo,

Los 85 años de Bruce Lee: su código de entrenamiento, disciplina mental y “journaling” diario para el éxito

Más allá de sus icónicas películas, el creador del Jeet Kune Do dejó un legado filosófico que trasciende las artes marciales: principios de adaptabilidad, eficiencia y entrenamiento sistemático que inspiran a líderes, emprendedores y deportistas décadas después de su muerte

Los 85 años de Bruce

¿Normalizamos el fascismo en Venezuela o tomamos los riesgos norteamericanos?

Todos tenemos presente que los Estados Unidos en política internacional suele ser extremo, pero más extremo y vejatorio es la esclavitud y sometimiento que padecen los venezolanos

¿Normalizamos el fascismo en Venezuela

Venezuela en el paradigma

Un despliegue militar sin precedentes en el Caribe intensifica la presión internacional sobre el régimen de Maduro, mientras la oposición busca sumar apoyo interno y externo para propiciar la transición en Venezuela

Venezuela en el paradigma

Petro y las Farc, ¿les sorprende?

Los empresarios siguen creyendo que las elecciones del 2026 van a ser normales; los candidatos de la oposición piensan que pueden ganar si pasan a la segunda vuelta contra Cepeda o contra el que Petro apoye. El panorama es negro. Y poco a poco se oscurece más.

Petro y las Farc, ¿les
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violencia de género y adolescencia

Violencia de género y adolescencia

Femicidio de Romina Videla: condenaron a perpetua al acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata

Fijaron la prisión perpetua del asesino de Oscar Juárez, el sacerdote de Tucumán apuñalado brutalmente en pandemia

Volverán a investigar a dos médicos acusados de haber abandonado a un nene que murió tras quemarse con una pava

Cómo hacer un árbol de Navidad con tapas de plástico, rápido y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Más de tres millones de

Más de tres millones de afectados por inundaciones que dejan 53 muertos en Tailandia

Noboa recibe en Ecuador al fiscal Antimafia de Italia para "fortalecer" la cooperación contra el crimen

Travelance analiza expandirse a más países y prevé adherir 100% de agencias independientes en Portugal en 2026

Pete Hegseth defendió la postura de Estados Unidos en el Caribe contra los narcoterroristas: “El objetivo es detener las drogas letales”

Casas de tortura y jóvenes captados por el narco: el drama oculto en los barrios más vulnerables de Uruguay

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en

“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en la vida real? Estos son los lugares donde se grabó la serie

George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

Por qué Stranger Things se convirtió en un fenómeno mundial, según la psicología

James Cameron reveló que estuvo a punto de dirigir “Wicked”, pero hubo algo que lo frenó

Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, murió tras caer del techo de su casa