Opinión

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

El Nobel de la Paz a María Corina Machado fue una derrota para la tiranía de Venezuela y evidenció las venas abiertas de una izquierda radical en franco declive moral e ideológico. El ALBA, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, no son organizaciones pujantes sino guetos ideológicos

Arturo McFields Yescas

Por Arturo McFields Yescas

Guardar
Fotografía de archivo fechada el
Fotografía de archivo fechada el 29 de mayo de 2023 del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio do Planalto, en Brasilia (Brasil). EFE/Andre Coelho

El presidente y expresidiario, Luiz Inácio Lula da Silva, no tuvo el honor ni la hidalguía de felicitar a María Corina Machado por su Nobel. No. Al contrario, ha insistido en que “Venezuela es dueña de su propio destino”. Es decir, Maduro puede hacer lo que quiera por el tiempo que quiera.

Lula vs Milei. Argentina promovió en el MERCOSUR un saludo al Nobel de Machado, muy diplomático y descafeinado, que incluso Colombia había acordado firmar. Lula saboteó la iniciativa argumentando la politización del Nobel y otras bajezas habituales.

Brasil un país grande con un líder pequeño. Da Silva, que se jacta de su multilateralismo, ha sido defensor acérrimo de Cuba, Irán, Hamas, Rusia y China. Maduro y el Cartel de los Soles, son socios naturales dentro de su esquema ideológico e inmoral.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, es otro izquierdista de mala entraña. El premio Nobel para María Corina Machado, le golpeó de manera fuerte y fulminante. “Era una oportunidad maravillosa para que el Nobel quedara desierto”, afirmó con amargura.

Chile aplaude Nobel de Machado. “Hay un régimen dictatorial en Venezuela y ella ha liderado con gran valentía la lucha política pacifica contra el régimen” dijo el Canciller Alberto Klaveren. La democracia y los derechos humanos por encima de la ideología.

Honduras y la vergonzosa postura del familión. Mel Zelaya, expresidente de Honduras y esposo de la jefa de estado Xiomara Castro, dijo que se premió “a una golpista aliada de las élites financieras y de los intereses extranjeros”. Xiomara Castro enmudeció.

Guatemala se desmarcó de la izquierda radical. El presidente Bernardo Arévalo dijo que el ‘Premio Nobel de la Paz es un merecido reconocimiento a tu lucha personal, valentía y determinación en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

Dictadura de Cuba quería que le dieran el Nobel a Maduro. Miguel Diaz Canel, el suplente de Raúl Castro, dijo que rechazaban “esta maniobra política que intenta singularizar a Venezuela y minar su liderazgo bolivariano, encabezado por Nicolás Maduro’.

La primer presidenta mujer de México y la diplomacia del avestruz. Claudia Sheinbaum se negó a dar unas palabras de reconocimiento a Machado, la mujer más valiente de América Latina. México prefiere defender a Maduro y regalar petróleo a Cuba.

El Nobel de María Corina Machado ha sido un rayo de luz en la batalla por la libertad de Venezuela. Los regímenes totalitarios solo caen con la lucha perseverante de los pueblos y el apoyo indeclinable de la comunidad internacional. No hay otra manera.

La izquierda de antaño, radical, excluyente, violenta y sectaria está agonizando. Guatemala y Chile son el vivo ejemplo de un cambio en gestación. Una nueva era en la que la democracia y los derechos humanos no puedan ser secuestrados por la ideología, el partido o el líder iluminado. Ojalá y pueda ser así.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas Relacionados

Lula da SilvaNicolas MaduroIzquierda latinoamericanaMaría Corina MachadoPremio Nobel de la Paz

Últimas Noticias

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

El apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum a regímenes autoritarios viola compromisos internacionales y evidencia la transformación del país en un actor funcional al crimen organizado transnacional

El soporte del gobierno de

La alianza ¿semita? entre Israel y los países árabes sunitas es el futuro de la paz

Por decisión propia o por la intervención de EEUU, varias naciones árabes ya dieron el paso de tener relaciones plenas con Israel

La alianza ¿semita? entre Israel

La soberanía, entre optimistas y pesimistas

Se trata del principio fundamental del Estado

La soberanía, entre optimistas y

El largo brazo del miedo: cuando las dictaduras cruzan fronteras

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron heridos tras ser atacados a tiros fuera de su residencia en Colombia

El largo brazo del miedo:

Pádel para líderes: 5 lecciones del popular deporte que casi ningún ejecutivo aplica

Esta disciplina, que volvió a ser tendencia en varios países de América Latina, combina estrategia, colaboración y resiliencia

Pádel para líderes: 5 lecciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La búsqueda de los jubilados

La búsqueda de los jubilados en Rocas Coloradas: familiares piden abrir la camioneta que apareció encajada en el barro

Iván Cepeda no descartó una posible agresión militar de Estados Unidos hacia Colombia: insinuó que Donald Trump tiene intereses ocultos

‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 20 de octubre | En vivo

Clima en México hoy 20 de octubre: fuertes lluvias y frente frío afectarán estas regiones

El CNE abrió indagación preliminar sobre la inscripción de Álvaro Uribe Vélez al Senado por posible inhabilidad

INFOBAE AMÉRICA
El Thyssen acoge la muestra

El Thyssen acoge la muestra blockbuster de Warhol y Pollock: "Son dos artistas que interesan al margen de su celebridad"

El CGPJ activa una Red de Especialistas en Igualdad para prestar asesoramiento técnico a los órganos judiciales

Macron recibe a Sarkozy en el Elíseo antes de su entrada en prisión

El principal opositor vuelve a reivindicar su victoria y denuncia un intento de fraude en favor de Biya

Azcón y Chueca, felices por la nueva Romareda, se muestran preocupados por la situación del Real Zaragoza

ENTRETENIMIENTO

El elenco de Stranger Things

El elenco de Stranger Things reveló cómo la fama cambió sus vidas

Mr. Bean, el personaje silencioso que revolucionó la comedia mundial

La curiosa conexión entre Ronald Reagan y “Volver al futuro” que pocos notaron

Infidelidades, divorcios y bodas: las parejas famosas que nacieron en el escándalo

Denzel Washington revela cuál es la película más importante de su carrera