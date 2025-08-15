El tejido social como infraestructura vital

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay 'disputas internas' en Morena. | @Presidencia

Como Presidente de la Mesa Metropolitana de Sociedad y Gobierno en Nuevo León, en el Norte de México, he aprendido que no hay seguridad sin comunidad, ni progreso que valga si no se comparte. Y es precisamente ahí donde entra uno de los pilares más olvidados —y más poderosos— del desarrollo sostenible: el tejido social.

Así, en la joven ciudad de la que soy Alcalde, el Municipio de Escobedo, y en donde hemos creado el modelo de Gobierno de la 4TNorteña, entendemos que la verdadera infraestructura no solo son calles y puentes, sino también relaciones humanas. Porque una comunidad fuerte no se construye solo con concreto, se construye con confianza, con respeto, con cuidado mutuo.

Cuando hablamos de Crecimiento Equitativo, como lo ha definido nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, no nos referimos únicamente a estadísticas de inversión o a cifras de empleo, que claro que son esenciales, pero no son lo único que importa. Por Crecimiento Equitativo nos referimos a que el bienestar sí llegue a los hogares (todos), que sí se sienta en la vida cotidiana de las familias. Y eso solo es posible si hay un tejido social que abrace, que escuche, que participe.

Por eso, siendo parte integral de una de las zonas metropolitanas más grandes de Latinoamérica, una que incluye a más de 5,5 millones de habitantes, en nuestro municipio estamos invirtiendo con éxito en plazas públicas, en cultura, en festivales del arte, en jolgorios comunitarios, en becas para jóvenes, en pulmones urbanos arbolados, en instalaciones deportivas, rutas de transporte gratuito y en la construcción de nuevos centros de educación de nivel medio superior con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Todo eso es parte del urbanismo social sobre el que te pueden tender los hilos de la convivencia social.

Y es que aquí no creemos en la idea de que primero se combate al crimen y después se ve a la comunidad. Aquí sabemos que la seguridad empieza donde se rompen los silencios, donde las colonias se organizan, donde hay confianza entre los vecinos y entre la gente y su policía. Aquí, gracias al modelo PROXPOL, hemos demostrado que una policía fuerte puede —y debe— ser también una policía cercana y justa.

Claro que sí hace falta tener policías fuertes, profesionales, bien entrenadas y con el mejor equipamiento posible, pero esa es solo la primera condición. La seguridad duradera se construye sumando fuerzas, con inteligencia social, y con una coordinación efectiva entre todos los niveles de gobierno, desde lo local hasta lo federal en estrategias nacionales.

Nuestro modelo de gobierno es claro: con la mano derecha impulsamos el crecimiento económico, atraemos inversión, fortalecemos la seguridad y generamos ingresos públicos sólidos. Con la mano izquierda, usamos esos recursos para invertir en lo que de verdad importa: la comunidad, la familia, la educación, la salud y, sobre todo, el alma colectiva que nos hace ser quienes somos.

Yo tengo la firme convicción de que las ciudades del Norte de México claro que necesitan más policías y más patrullas, fuerzas públicas más potentes, eso nunca sobrará; pero se requiere también la vitalidad de la confianza y la participación ciudadana, de valores compartidos en un modelo que genere crecimiento equitativo y que permita enforcarnos en crear comunidad.

En el Norte, donde la cultura de la tenacidad es parte de nuestro ADN, sabemos que el éxito económico solo vale si se convierte en bienestar social. Del Capitalismo Social, ese que hizo realidad la industrialización de nuestra región, hemos aprendido que “no se puede estar bien cuando el entorno está mal”. En el alma del buen industrialismo Regiomontano está que el crecimiento económico vaya siempre acompañado de responsabilidad, de empatía y de compromiso colectivo.

Así como el General Mariano Escobedo, héroe en las luchas mexicanas ante las invasiones extranjeras y a favor de la modernización nacional, entendió que el alma de México estaba en su gente, nosotros creemos que el alma de la transformación está en la comunidad. Y esa alma se teje, se cuida y se fortalece todos los días.

Por eso, en la Capital de la Transformación en Todo Nuevo León, el tejido social no es un accesorio: es la infraestructura más valiosa que podemos construir en nuestra América Latina.