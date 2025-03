El avance de China en México

Imagen de archivo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estrecha la mano del jefe del régimen chino, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre del G20, en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de noviembre de 2024 (Reuters)

A principios de marzo de 2025, el autor viajó a México para hablar con diversos funcionarios y expertos sobre las actividades de la República Popular China (RPC) y sus empresas en el país, entre otros temas.

En medio de la atención de EE.UU. a las actividades de la RPC en México y en toda la región, y ante la amenaza de aranceles de EE.UU. contra los productos mexicanos, el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum al parecer está tratando de restringir las actividades de alto perfil con China que percibe que podrían antagonizar con la Administración Trump. No obstante, más allá de un pequeño número de proyectos completados o pospuestos con China, como una planta de automóviles híbridos BYD y el tren turístico maya, que han recibido un particular escrutinio estadounidense de alto nivel, la relación México-China sigue creciendo y profundizándose.

La cautela de la presidenta Sheinbaum hacia China parece ser recíproca por parte del PCCh, ya que el gobierno chino aún no ha nombrado a un nuevo embajador durante casi tres meses tras la salida del franco ex embajador en México, Zheng Run, a finales de 2024, algo particularmente inusual en el compromiso del PCCh con un país tan grande e importante como México.

Más allá de las relaciones entre Estados, el compromiso de la RPC se extiende también al poder legislativo y a los gobiernos subnacionales. En la asamblea legislativa mexicana existe un comité de amistad con China y un comité asiático encabezados por el miembro del izquierdista Partido del Trabajo (PT) Yeidckol Polevnsky. También en el Congreso mexicano, el presidente del Senado, Geraldo Fernández Noroña, también del PT y considerado más radical que Polevnsky, es un poderoso defensor del fortalecimiento de las relaciones de México con China y, al parecer, mantiene una estrecha relación con la embajada de la RPC.

La RPC también corteja a México a nivel estatal y local, tanto a través de delegaciones empresariales periódicas a los estados mexicanos, pocas de las cuales fructifican, como de al menos 15 relaciones de «ciudades hermanas» México-China.

En asuntos militares, las administraciones mexicana actual y reciente han restringido el compromiso con la RPC. Durante el presente año, ni la Escuela Superior de Guerra del Ejército Mexicano (CODENAL) ni la Escuela Superior de Guerra de la Armada (CESNAV) recibirán a cadetes del Ejército Popular de Liberación (EPL), aunque el Ejército lo ha hecho anteriormente. Además, en 2024, el CESNAV recibió la visita de un importante contingente de la Escuela Superior de Guerra del EPL. Asimismo, en septiembre de 2023, una delegación de 16 miembros del EPL, así como una delegación militar de Rusia, visitaron y desfilaron en el Día de la Independencia de México.

Aunque la República Popular China no ha vendido a México equipo militar sustancial, sí participó en una malograda empresa conjunta para ensamblar camiones de 6,5 toneladas de First Auto Works (FAW) en México. Al parecer, una empresa con sede en la RPC también vendió uniformes al Ejército mexicano, y la empresa mexicana asociada, vinculada al aliado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ex secretario de Gobernación, Adán Agosto López, se benefició de un sobreprecio del 300% sobre el coste pagado a los mayoristas chinos.

Además, la Armada de México compró tres catamaranes chinos por 26,7 millones de dólares para un tránsito turístico que opera desde Mazatlán hasta la isla de San Blas.

Las empresas militares con sede en la RPC tienen regularmente una presencia sustancial en la exhibición aérea anual de la Fuerza Aérea Mexicana (FAMEX) que, al parecer, utilizan para cortejar al ejército mexicano y a la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Los drones chinos DJI y el equipo militar de fabricación china, incluidos los chalecos antibalas utilizados en enfrentamientos contra el ejército mexicano y otros adversarios, están al parecer disponibles para su compra en el mercado negro por parte de organizaciones criminales mexicanas.

Más allá de la venta de armas y los compromisos, la RPC ha asignado un agregado militar capaz, el Coronel del Ejército Cui Yungmao, que busca fortalecer el compromiso militar de la RPC y buscar oportunidades de venta de armas. El coronel Cui habla un español excelente y es un visitante habitual de las instituciones militares del Ejército y la Armada de México.

La RPC también corteja desde hace tiempo a la Agencia Espacial Mexicana (AEM). Según se informa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha firmado acuerdos con la Universidad Técnica de Pekín para llevar estudiantes a China para que reciban formación de posgrado sobre satélites y ciencias espaciales.

Por otra parte, los planes de la MSA de lanzar un satélite en China se habrían cambiado a otro proveedor y otro emplazamiento, posiblemente para no alarmar a la Administración Trump.

Las Empresas de Seguridad Privada (PSC) chinas, representadas en organizaciones como el Consejo de Seguridad Privada México-China, han buscado trabajo en el mercado mexicano, pero hasta la fecha no han establecido una presencia sustancial.

En el comercio, impulsado por el nearshoring, la inversión china en México en los últimos años se ha expandido hasta aproximadamente 2.000 millones de dólares al año. La respetada consultora comercial Rhodium Group identifica 13 mil millones de dólares de inversión de la República Popular China en México en aproximadamente 700 transacciones entre 2013 y 2023.

En el espacio digital, Huawei se ha convertido en uno de los principales proveedores de infraestructuras, diversificándose desde equipos telefónicos a otros servicios. De hecho, se calcula que para 2024 Huawei habrá invertido 1.300 millones de dólares sólo en infraestructura mexicana de computación en la nube. También se informa que la empresa está proporcionando dichos servicios e infraestructura al gobierno mexicano, principalmente a través de Telmex, incluyendo la Presidencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y varios ministerios, y una oferta rumoreada para proporcionar tecnología y servicios de datos a los centros nacionales de inteligencia del país.

La empresa china Hikvision, que opera en México desde 2016, incluyendo un centro de investigación en Querétaro, sigue siendo un jugador dominante en sistemas de seguridad comercial y privada, incluyendo una serie de iniciativas para proporcionar cámaras para la seguridad pública de las ciudades de todo México.

El fabricante chino de computadoras y electrónica Lenovo ha hecho de México su mayor centro de producción e Investigación y Desarrollo en América Latina, ampliando sus ventas al mercado mexicano en un 25% sólo en 2023, pero al parecer trata de mantenerse fuera del foco público.

Varias empresas chinas operan en el sector de la telefonía en México, entre ellas Oppo, cuya cuota de mercado en México ha aumentado rápidamente en los últimos años, así como las empresas Honor, Xiaomi, Huawei y ZTE, con sede en la República Popular China.

En puertos, la adquisición por Blackrock en 2025 del 80% de las propiedades de Hutchison Ports, con sede en la RPC, por 22.800 millones de dólares, cambiará drásticamente el perfil de la RPC en el sector. Hutchison había operado anteriormente puertos en Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tijuana y Ensenada.

En el sector del automóvil, aunque los planes para una fábrica del fabricante de coches eléctricos BYD siguen en suspenso, Giant Motor Corporation, que representa a First Auto Works (FAW) y a la planta de producción de Anhui Jianghuai Automobile Group Corp (JAC) en Hidalgo, así como Shanghai Automotive industrial Corporation (SAIC) y Beijing Automotive Industrial Corporation (BAIC), siguen teniendo una presencia sustancial en el mercado mexicano. BAIC y Foton son los principales actores en el mercado de autobuses.

En el sector de la construcción, aunque la China Communication Construction Corporation (CCCC), junto con Mota Engil, propiedad de la CCCC en un 30%, han completado la mayor parte de las obras de las vías del tren turístico maya, se plantea la cuestión de su continuidad, ya que el ejército mexicano sigue construyendo estaciones de tren y otras instalaciones para que la infraestructura sea funcional.

De forma similar, aunque China Railway ha completado la mayor parte de sus mejoras en la Línea 1 del Metro de Ciudad de México, sigue presente en la línea con un contrato de mantenimiento a largo plazo. Empresas con sede en la República Popular China han manifestado su interés en invertir en instalaciones de almacenamiento, logística y de otro tipo en el «corredor transísmico» de México, cuyo desarrollo es una prioridad para el gobierno de Sheinbaum, pero todavía no se ha materializado ningún proyecto concreto.

En el sector del litio, la empresa china Ganfeng sigue siendo propietaria del yacimiento de litio de Bacanora, pero su capacidad para explotarlo continúa paralizada, y ahora se encuentra en litigio, tras la iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de febrero de 2023 de nacionalizar el sector del litio de México.

Las tiendas especializadas en mercancía china también se han expandido notablemente en el sector minorista de México, incluyendo no sólo tiendas informales en mercados como Tepito, sino redes de tiendas de ladrillo y mortero como China Market y Hogar China, expandiéndose no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país en ciudades como Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Cuando los productos procedentes de China superaron el 20% de todas las importaciones por primera vez en 2024, y como reflejo de las preocupaciones sobre si dichas tiendas operan plenamente de conformidad con las leyes fiscales mexicanas y otras leyes, en julio de 2024, el gobierno de Sheinbaum realizó una redada simbólica y cerró China Mart, un punto de venta de tres pisos de productos chinos en Plaza Izaga 89.

La colaboración comercial China-México en general, se refleja en sus consejos empresariales. La Cámara China-México (MexCham), bajo la presidencia de Víctor Cadera, representa principalmente a las empresas mexicanas que trabajan en China, mientras que la Cámara China de Comercio y Tecnología de México, dirigida por Amipola Grijalva, se centra más en la creación de redes entre empresas chinas y sus homólogas en México.

El compromiso académico e intelectual de México con la República Popular China sigue creciendo. Recientemente se ha inaugurado en la Universidad de Guadalajara el sexto Instituto Confucio de México, dedicado a la enseñanza de la lengua y la cultura chinas y autorizado por la RPC. En la Universidad Veracruzana de Jalapa se ha inaugurado recientemente un centro no gubernamental de estudios sobre China, que se suma a otros de instituciones públicas mexicanas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de México (uno de los más antiguos del país), la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, la Universidad de Guadalajara y el Centro de Estudios Asia-Pacífico (APEC) de la Universidad de Colima.

Según se informa, la RPC concede entre 10 y 20 becas gubernamentales al año para que mexicanos estudien en China, así como innumerables becas para estudiantes mexicanos directamente de universidades chinas. Las empresas con sede en la RPC también ofrecen programas de formación patrocinados para que los mexicanos estudien en China. Entre ellos se incluye el programa «Semillas para el Futuro» de Huawei. Sólo en el contexto de su empleo de mexicanos, Huawei puede haber llevado hasta 100 mexicanos a su centro de formación en Shenzhen en los últimos cinco años.

Como en otras partes de la región, la RPC también corteja activamente a los medios de comunicación mexicanos.

Si bien la relación de México con la RPC continuará siendo moldeada por el «triángulo estratégico» que conforman las relaciones México-Estados Unidos y Estados Unidos-China, y a pesar de la cautela ejercida por la administración Sheinbaum, la relación multidimensional RPC-México continúa evolucionando a través de su propio impulso. La RPC, en términos prácticos, no es una «alternativa» a Estados Unidos para México, pero tanto para bien como para mal, seguirá siendo una parte importante de la dinámica que configura el futuro de México.