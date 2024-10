Aunando esfuerzos para construir una comunidad global más segura: la participación de Taiwán en Interpol

Foto de archivo de la policía de Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El intercambio oportuno de inteligencia es clave para combatir el crimen transnacional. Taiwán cuenta con sólidas capacidades de aplicación de la ley y coopera con socios amigos en investigaciones criminales. Poder intercambiar información en tiempo real es crucial para combatir la delincuencia transnacional. Sin embargo, debido a su exclusión de la INTERPOL, Taiwán sólo puede acceder a información crítica indirectamente. Cuando se recibe la información, a menudo está desactualizada, lo que crea una situación desafiante que permite que prospere la delincuencia transnacional y exacerbe los daños causados.

INTERPOL propugna la cooperación internacional en el ámbito de la aplicación de la ley

Según el artículo 2 del Estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), uno de los objetivos de la organización es garantizar y promover la asistencia mutua más amplia posible entre todas las autoridades de policía criminal. En los últimos años, la delincuencia transnacional ha evolucionado, exacerbada por el rápido avance de la tecnología de la información y la comunicación. Está incrementando cada vez más el carácter transfronterizo, organizado y anónimo de las actividades delictivas, y las transacciones financieras ahora se realizan en línea. Esto pone a todos los países y personas en riesgo. Para combatir el crimen transnacional, las naciones deben trabajar juntas, prestarse ayuda mutua y compartir información —nociones plenamente acordes con el Estatuto de la INTERPOL.

Fortalecer la cooperación transfronteriza, potenciar las capacidades de aplicación de la ley y fomentar la capacidad para salvaguardar la justicia se han convertido en objetivos claves de la comunidad internacional. Para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia transnacional, el Presidente de la INTERPOL, Ahmed Naser Al-Raisi, declaró el 7 de septiembre, durante el Día Internacional de la Cooperación Policial, que “al compartir abiertamente inteligencia, estrategias y recursos, estamos mejor equipados para enfrentar amenazas globales como el crimen transnacional, la trata de personas y el terrorismo”. Aunque algunos casos criminales específicos no afecten a todo el mundo, el análisis de las tendencias delictivas puede ayudar a identificar oportunidades de investigación. Los países deben aprender unos de otros, cooperar, compartir inteligencia y trabajar juntos para encontrar soluciones.

El tema de este año para la cooperación policial internacional es la “integridad policial, responsabilidad y supervisión”, que son valores cruciales para la aplicación de la ley y la seguridad global. Estos valores constituyen la base de la confianza pública, son esenciales para prevenir la delincuencia, proteger a los vulnerables y defender la justicia; y desempeñan un papel vital en la cooperación policial internacional. Taiwán, estratégicamente posicionado y comprometido con el fortalecimiento de los lazos internacionales, está dispuesto a compartir información y trabajar con otros países para construir un futuro más pacífico, seguro y próspero para todos.

La seguridad pública de Taiwán es reconocida globalmente

Taiwán opera sus propios sistemas policiales y judiciales, financieros y comerciales, de aviación y transporte marítimo, y de control de fronteras. Tras haber adquirido una amplia experiencia en la lucha contra delitos transnacionales, como el fraude de telecomunicaciones, el tráfico de drogas, los ciberataques, el crimen organizado y el terrorismo, las autoridades de Taiwán encargadas de hacer cumplir la ley han demostrado su compromiso para promover la paz y ayudar a las personas vulnerables. Sus oficiales bien capacitados también han convertido a Taiwán en un socio importante para la comunidad internacional, que ha sido reconocido altamente por sus logros en la lucha contra la delincuencia. La lucha contra el crimen transnacional es una misión fundamental de Taiwán. Dado que la seguridad mundial está interconectada, la cooperación entre Taiwán y la INTERPOL contribuiría a hacer del mundo un lugar más seguro.

La Encuesta sobre el Entorno Empresarial 2024 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Taiwán informó que el alto nivel de seguridad personal era el aspecto más atractivo de la vida y el trabajo en Taiwán para los empresarios profesionales extranjeros. De hecho, esto ha sido citado como el mayor atractivo durante ocho años consecutivos. La exdirectora del Instituto Americano en Taiwán (AIT) Sandra Oudkirk también afirmó que “Taiwán es el lugar más seguro en el que he vivido”. Según el índice de seguridad de Numbeo, Taiwán es el cuarto país más seguro del mundo, con la cuarta tasa de delincuencia más baja entre146 países, solo por detrás de Andorra, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Además, en 2023, la encuesta anual Expat Insider, publicada por InterNations, clasificó a Taiwán como el quinto país más habitable: el segundo en calidad de vida, el octavo en seguridad y el primero en calidad de la atención médica.

Sin Taiwán, la red de seguridad internacional está incompleta

Con el acceso sin visado a más de 160 países y regiones en el mundo que brindan los pasaportes taiwaneses, han sido detectados numerosos casos de compraventa ilegal de dichos pasaportes por grupos criminales de otros países. Los criminales de varios países han utilizado fraudulentamente pasaportes taiwaneses para realizar actividades ilegales, amenazando así la seguridad internacional y perturbando gravemente el orden mundial. Sin embargo, actualmente, Taiwán no puede obtener la información más reciente sobre delitos ni compartir a tiempo información de inteligencia sobre los delitos graves sospechosos como el fraude y el tráfico de drogas. Es más, Taiwán tampoco puede proporcionar a otros países información crucial sobre los métodos delictivos emergentes, sus experiencias en la investigación de delitos relacionados y detalles sobre pasaportes falsificados. La ausencia de Taiwán obstaculiza los esfuerzos para prevenir y detener las actividades delictivas en su origen.

Taiwán está dispuesto y es capaz de participar en esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley

En 2017, por ejemplo, la ciudadana australiana, Lisa Lines, supuestamente persuadió a su amante para que atacara a su ex marido con un hacha, lo que le causó graves heridas y lo dejó paralizado. Posteriormente, huyó a Taiwán para esconderse y trabajar. En septiembre de 2022, la INTERPOL emitió una notificación roja para Lines y una amarilla para sus hijos menores. Sin embargo, Taiwán no fue notificado y no tuvo conocimiento del caso hasta octubre de 2023, cuando Australia se puso en contacto con Taiwán para solicitar asistencia en el asunto. Seguidamente, Taiwán llevó a cabo una investigación y alertó tanto a Australia como a Palaos, lo que llevó al arresto de Lines cuando viajaba a Palaos con sus hijos. Fue entonces extraditada a Australia para comparecer en juicio, y sus hijos fueron escoltados de regreso a Australia.

En 2024, la iniciativa de la INTERPOL contra la piratería en línea (I-SOP) trató de hacer frente a las violaciones de los derechos de autor y a los delitos de piratería, publicando un informe titulado ‘Juegos Olímpicos de París 2024: Concienciación sobre posibles servicios de piratería digital’. El informe destacó una investigación de la policía taiwanesa sobre la transmisión ilegal de los eventos olímpicos a través de la caja de televisión “Unblock Tech” (también conocida como “Anbo box”). Más tarde, la INTERPOL pidió a Taiwán que compartiera sus experiencias al respecto y sugiriera posibles medidas para combatir el uso de los descodificadores y otros servicios de piratería digital en el futuro, con el fin de proteger mejor los derechos de propiedad intelectual.

Taiwán insta a los países a apoyar su participación en la INTERPOL y hacer que la red de seguridad global sea más completa

El 27 de junio, el Instituto Australiano de Política Estratégica publicó un artículo del Dr. John Coyne titulado “La exclusión de Taiwán de la INTERPOL es una pérdida mundial”. En el artículo se enfatizó las sólidas capacidades de Taiwán en la aplicación de la ley y su importante papel en la lucha contra la delincuencia transnacional, en particular contra la trata de personas. A pesar del amplio apoyo internacional, Taiwán sigue sin poder acceder a las bases de datos de inteligencia y a los sistemas de cooperación de la INTERPOL, lo que limita la eficacia de las investigaciones de delitos transfronterizos. Otorgar a Taiwán el estatus de observador en la INTERPOL fortalecería aún más la seguridad global, defendería la justicia y minimizaría los efectos negativos de los factores políticos en los esfuerzos para combatir la delincuencia en todo el mundo.

Instamos a todos los países a apoyar la participación de Taiwán como observador en la asamblea anual de la INTERPOL, lo que permitirá a las agencias encargadas de la aplicación de la ley de Taiwán poder colaborar con las de los Estados miembros, asistir a sesiones de capacitación y compartir conocimientos especializados. Taiwán sigue comprometido por promover la seguridad, reducir los daños a las vidas y los bienes, y trabajar incansablemente con la comunidad internacional para combatir la delincuencia transnacional.