Witkoff confía en que EEUU e Irán se reúnan "esta semana" para negociar una salida al conflicto

Steve Witkoff, emisario especial de Estados Unidos, subrayó que Irán tiene en sus manos desde hace tiempo una propuesta de acuerdo de paz de 15 puntos propuesta por Washington. Durante un foro de inversiones realizado en Miami, Florida, Witkoff detalló que este documento contempla temas considerados fundamentales para el Gobierno estadounidense, como el enriquecimiento de uranio, el control del material nuclear almacenado —que estima en cerca de 10.000 kilos— y el reforzamiento de la supervisión internacional. Según afirmó el enviado, la Administración estadounidense espera una respuesta formal de Teherán y considera que la aceptación del pacto permitiría resolver de manera integral los elementos en disputa relacionados con el programa nuclear y la seguridad regional. El funcionario sostuvo que “eso lo solucionaría todo”, en referencia al documento, cuya aceptación representaría para Estados Unidos el cumplimiento de sus líneas rojas en el marco del conflicto.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Witkoff manifestó confianza en que una reunión bilateral de alto nivel entre Washington y Teherán podría desarrollarse durante la semana en curso. El representante estadounidense expresó: “Creemos que habrá reuniones esta semana. Sin duda, tenemos muchas esperanzas”, dejando en claro la expectativa del Ejecutivo estadounidense de avanzar hacia una solución diplomática después de casi un mes de hostilidades entre ambos países. El conflicto se agudizó tras la ofensiva militar liderada por Estados Unidos junto con Israel contra territorio iraní.

Durante el foro en la ciudad de Miami, Witkoff destacó la reapertura del paso marítimo por el estrecho de Ormuz, que permaneció bloqueado durante semanas por fuerzas iraníes en represalia por los ataques. “Los barcos están cruzando”, indicó el funcionario, interpretando este gesto como un indicio favorable para la distensión. A su juicio, la reanudación del tráfico en esa zona clave evidencia un clima propicio para la negociación. Witkoff también enfatizó la voluntad del presidente Donald Trump de lograr una salida negociada, afirmando: “Creo que el presidente quiere un acuerdo de paz”.

El medio Europa Press precisó que entre los puntos centrales de la posición estadounidense destaca la exigencia de que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y permita una mayor supervisión internacional. Según Witkoff, “Resolvería la cuestión del enriquecimiento, que hoy en día no podemos permitir que haya enriquecimiento (de uranio) allí”. Además, recalcó la necesidad de abordar los depósitos de material nuclear y el régimen de almacenamiento, mencionando la preocupación por unas 10.000 toneladas de material enriquecido bajo control iraní.

El funcionario estadounidense se mostró firme al rechazar la idea de que Washington busque un desenlace extremo respecto a la población iraní. “Estados Unidos no busca la desaparición del pueblo iraní”, sostuvo Witkoff durante su intervención, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El conflicto, iniciado tras la ofensiva estadounidense-israelí hace casi un mes, ha dejado más de 1.500 muertos en Irán, según datos confirmados por las autoridades de ese país. Entre los fallecidos, reportó Europa Press, figuran altos líderes del régimen, incluido el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo iraní; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. También se han reportado fallecimientos de otros altos cargos de las fuerzas armadas y organismos de seguridad.

En cuanto al contexto diplomático, el medio Europa Press destacó que los movimientos recientes en el estrecho de Ormuz han sido interpretados por el Gobierno estadounidense como una apertura hacia el diálogo. La reapertura al tránsito marítimo en uno de los pasos estratégicos más importantes del mundo constituye un paso relevante después del periodo de máxima tensión, cuando Irán implementó bloqueos como respuesta a las operaciones militares.

Con relación al documento presentado por Estados Unidos, Witkoff insistió en que Teherán dispone de la propuesta desde hace tiempo y que la Casa Blanca espera una contestación. Según precisó Europa Press, el acuerdo incluye los mecanismos que Washington considera fundamentales para asegurar la no proliferación de armas nucleares y la transparencia respecto a las capacidades militares iraníes. El diplomático puntualizó que los objetivos principales son impedir el desarrollo de actividades nucleares con posible uso militar y asegurar el control de los materiales existentes.

Durante su participación en el foro de inversiones en Miami, Witkoff señaló que la continuidad de la guerra representa altos riesgos para la estabilidad regional y las relaciones internacionales. Según el funcionario, la comunidad internacional observa de cerca las consecuencias del conflicto y su potencial para alterar el equilibrio en Oriente Medio.

El medio Europa Press también informó que las autoridades estadounidenses consideran que, pese a la gravedad de la situación, existen canales para retomar el diálogo y cerrar un acuerdo que implique cesar las hostilidades. Witkoff reiteró la disposición de su Gobierno para negociar, aunque enfatizó la importancia del cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en la propuesta.

Así, mientras todas las miradas permanecen puestas en un posible encuentro directo entre representantes de ambos países, los pasos dados —como la reapertura del estrecho de Ormuz y la insistencia en avanzar con la propuesta de paz— delinean un nuevo escenario en el que tanto Washington como Teherán valoran el diálogo como alternativa a la confrontación abierta.