La ONU anuncia grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en Ormuz

Una de las funciones clave del nuevo grupo de trabajo anunciado por las Naciones Unidas será facilitar el comercio de fertilizantes y materias primas fundamentales en el estrecho de Ormuz, con el fin de responder a la crisis humanitaria provocada por el bloqueo derivado de la guerra en Irán y la interrupción del tránsito marítimo en esta ruta vital. Esta medida busca satisfacer de inmediato necesidades esenciales de millones de personas y mitigar el impacto económico generado sobre la cadena de suministros, así como la tensión creciente entre diferentes potencias regionales. Según informó la ONU, en un contexto de bloqueo que afecta al tráfico comercial y humanitario, la Secretaría General decidió poner en marcha este mecanismo técnico internacional.

De acuerdo con lo comunicado por la Secretaría General de Naciones Unidas este viernes, el grupo de trabajo recién formado tendrá como objetivo principal desarrollar soluciones técnicas para atender a las urgencias humanitarias en el estrecho de Ormuz y facilitar el flujo de bienes esenciales. El organismo ha destacado que la puesta en marcha se hará en estrecha consulta con los estados miembro involucrados, con total respeto de la soberanía nacional y los marcos jurídicos internacionales. Tal como consignó la ONU, el grupo será liderado por Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), e integrará expertos de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), junto con otras organizaciones que podrían incorporarse en función de las necesidades.

El medio de comunicación de Naciones Unidas detalló que este grupo no solo servirá para coordinar la asistencia humanitaria y el comercio de insumos críticos, sino que también permitirá generar confianza regional respecto al enfoque diplomático de la crisis vinculada a Irán. Además, desempeñará un papel central como paso previo hacia la construcción de una solución política más amplia y estable. Según puntualizó la ONU, el enviado personal del secretario general, Jean Arnault, encabezará las gestiones políticas con los estados miembro, acompañado por el respaldo del grupo de trabajo.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ofreció información adicional en rueda de prensa, donde afirmó que este grupo de trabajo toma como base experiencias similares implementadas anteriormente por el organismo. Mencionó, como ejemplo, la misión que garantizó la exportación de cereales a través del mar Negro durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y el mecanismo de verificación e inspección para el envío de bienes a Yemen. De acuerdo con declaraciones recogidas por la ONU, Dujarric indicó: “Tenemos mucha experiencia con este tipo de mecanismos en zonas de conflicto. Aún está por ver cómo será exactamente porque las conversaciones van a empezar”, en alusión a que el diseño operativo específico dependerá de los diálogos que se desarrollarán a partir de ahora.

La Secretaría General precisó que la prioridad inmediata está centrada en la distribución de fertilizantes y productos agrícolas, aspectos que podrían tener un impacto decisivo en la seguridad alimentaria de la región, sumamente dependiente del comercio marítimo. El grupo de trabajo, según reportó la ONU, no tiene por objeto regular los envíos de petróleo, sino actuar para reducir los efectos del conflicto sobre quienes resultan más expuestos y no participan directamente en las hostilidades.

Durante la presentación oficial, se manifestó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, dado que se trata de aguas internacionales vitales para el transporte a escala global. Dujarric explicó que la colaboración activa de Irán resultará indispensable en el éxito del mecanismo, dada la posición geoestratégica del país en la ruta marítima.

Según publicó la ONU, las consultas necesarias para la puesta en funcionamiento del mecanismo han incluido, en las últimas jornadas, conversaciones del secretario general António Guterres con representantes de varios países involucrados, entre ellos Irán, Estados Unidos, Egipto, Pakistán y Bahréin. Estas gestiones buscan asegurar la cooperación y el consenso internacional respecto a la necesidad de salvaguardar tanto el flujo humanitario como el comercio en la región.

La creación de este grupo de trabajo responde al incremento de las tensiones en Oriente Próximo y al riesgo de que el prolongado bloqueo en el paso de Ormuz continúe obstaculizando el acceso a productos indispensables para el bienestar de millones de personas. El organismo internacional subrayó que la colaboración coordinada y el diseño de mecanismos transparentes y efectivos constituyen la base de esta iniciativa, cuyas acciones iniciales estarán dirigidas al alivio de la crisis humanitaria actual en la zona.

Finalmente, la ONU indicó que la composición del grupo y sus eventuales ampliaciones serán definidas conforme evolucionen las discusiones técnicas y diplomáticas, con una supervisión constante por parte de las agencias y entidades asociadas.