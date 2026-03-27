VÍDEO: Marco Rubio estima que la guerra contra Irán habrá terminado "en un par de semanas"

La repercusión de una eventual victoria militar sobre Irán fue uno de los elementos destacados por Marco Rubio durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 celebrada en Francia, donde transmitió a los representantes internacionales que, en su opinión, la República Islámica quedaría “más débil que nunca” tras el conflicto. Rubio, en sus declaraciones previas a abandonar Francia, también aseguró que la ofensiva encabezada por Estados Unidos no solo incapacitaría a Irán para desarrollar armamento nuclear, sino que además limitaría su capacidad para ocultar recursos militares. Según publicó Europa Press, el secretario de Estado estadounidense enfatizó que la duración del enfrentamiento no se extendería más allá de un par de semanas y descartó la posibilidad de que la guerra se transformara en un conflicto a largo plazo.

El medio Europa Press detalló que Rubio reafirmó ante sus homólogos del G7 los objetivos establecidos por Estados Unidos desde el inicio de la operación militar: eliminar las capacidades militares fundamentales de Irán, incluyendo infraestructuras para la fabricación de misiles, cohetes y drones, además de su Marina. Esta estrategia, según explicó Rubio, responde a la convicción de que el acceso del régimen iraní a armas nucleares representaría un peligro inmediato para la seguridad internacional. Expresó que, en caso de que Irán obtuviera este tipo de armamento, su primer uso sería el lanzamiento de un ataque.

En palabras de Rubio, “Que esta gente consiguiera armas nucleares sería una locura. Miren lo que están dispuestos a hacer con las armas que tienen ahora. Atacan embajadas, atacan hoteles. Imaginen si estos lunáticos radicales tuvieran un arma nuclear para amenazar al mundo”. Esta declaración, recogida por Europa Press, evidencia el nivel de preocupación manifestado por la administración estadounidense sobre el potencial armamentístico iraní.

Rubio subrayó que los objetivos militares de la intervención buscan dejar a Irán en una posición en la que no pueda reconstruir rápidamente su arsenal ni recurrir a tácticas de ocultamiento de infraestructuras estratégicas. En ese marco, destacó la eliminación de la capacidad industrial tanto en misiles como en otras armas de largo alcance. Europa Press reportó que, según Rubio, estas acciones impedirían que Teherán mantuviera operativos algunos de los elementos claves de su aparato militar, limitando también su proyección en el entorno regional.

El secretario de Estado descartó ante la prensa la posibilidad de un conflicto prolongado y reafirmó la postura de la Casa Blanca sobre la necesidad de impedir que Irán avance en su programa nuclear. Según reportó Europa Press, Rubio aseveró que Estados Unidos ha mantenido informados a sus aliados sobre cada paso planificado, una estrategia que busca fortalecer la cooperación dentro del G7.

Las declaraciones de Rubio, recogidas durante la reunión de Francia, ocurrieron en un contexto de preocupación internacional sobre el papel de Irán en la seguridad global y su relación con grupos armados en otros países de la región. Europa Press informó que las potencias presentes en el encuentro del G7 siguieron de cerca las advertencias de Estados Unidos, mientras evaluaban los posibles escenarios de una rápida desmilitarización iraní frente a la actual ofensiva.

Los recientes ataques atribuidos a Irán y sus aliados, como la agresión a embajadas y hoteles señalada por Rubio, se citaron como ejemplos de los riesgos de dejar que el régimen acceda a tecnologías de armamento más avanzado. Según destacó Europa Press, estas acciones han servido de justificación para la línea dura adoptada por el Gobierno estadounidense en las negociaciones multilaterales sobre la crisis.

Rubio sostuvo que el principal objetivo estratégico consiste en evitar que Teherán utilice el conflicto para encubrir o trasladar sus capacidades nucleares, un argumento compartido durante los intercambios del G7 según publicó Europa Press. El secretario agregó que la campaña militar prioriza la destrucción de fábricas y arsenales que podrían servir para relanzar su programa nuclear en el futuro.

Durante el encuentro, los representantes del G7 debatieron las posibles consecuencias humanitarias y diplomáticas del conflicto, aunque Estados Unidos remarcó su intención de minimizar el alcance y la duración de las hostilidades con acciones contundentes y limitadas a corto plazo, conforme detalló Europa Press. Rubio reiteró que la operación estaba diseñada para concluir en las “próximas dos semanas”, dejando a Irán sin potencial militar suficiente para amenazar la estabilidad internacional.

Europa Press consignó además que, según Rubio, Estados Unidos considera fundamental restaurar el equilibrio regional mediante la neutralización de la infraestructura militar iraní. La administración estadounidense indicó que se mantendrá en alerta ante cualquier intento de reconstrucción de la capacidad bélica de Irán una vez finalizadas las operaciones.

Las imágenes y declaraciones completas del secretario de Estado durante su visita y contactos con los ministros de Exteriores están disponibles en los canales de Europa Press Televisión.