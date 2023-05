El rol de la madre empresaria en la formación de futuros líderes

Hoy más de 8 millones de madres peruanas y más del 60% pertenecen a la población económicamente activa. Fuente: Camino financial.

Como madre puedo decir que traer un ser un humano al mundo es una experiencia única y maravillosa. Me tocó vivir esta experiencia conjuntamente con la evolución de mi carrera profesional, que de hecho no interrumpí por la maternidad. He tenido el privilegio de poder combinar ambos roles con organización, dedicación y soporte familiar; que me han permitido sostener un vínculo muy estrecho.

Hoy somos más de 8 millones de madres peruanas y más del 60% pertenecemos a la población económicamente activa. Un gran reto que asumir para conjugar el crecimiento profesional, sin dejar de lado el rol de guía de nuestros hijos que nos obliga a ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Las madres, junto a las figuras paternas, estamos llamadas a pregonar con el ejemplo.

Una buena formación empieza desde casa. Las mujeres que asumen la maternidad y crianza de sus hijos pueden influenciarlos grandemente para interiorizar y fomentar los valores esenciales de la vida: el respeto hacia sí mismos, hacia los demás, la honradez, la tolerancia, la paz, la justicia, la solidaridad y la búsqueda del bien común son algunos de ellos. Son estos valores lo que nos permiten reconocernos y aspirar a ser mejores.

Ser líder en la formación de jóvenes es, igualmente, un reto único: inspirar, motivar y despertar talento y capacidades en otros seres humanos, es una labor increíble que exige una gran responsabilidad.

En ese sentido, necesitamos espacios que complementen la formación integral de nuestros hijos y despierten en ellos el sentido de democracia y justicia para el crecimiento del país y el mundo. Bajo este concepto, desde IPAE Acción Empresarial se promueve el principio “Asegurar que las personas aprendan”, en el marco del Pilar de Educación de Calidad, este comprende iniciativas que involucran a la familia en el desarrollo integral desde la primera infancia, para fortalecer el proceso educativo desde la crianza parental y la promoción de una educación continua, de calidad y variada, que responda al desarrollo del proyecto de vida de cada individuo.

Las madres son líderes en la formación de jóvenes.

Es inminente la necesidad, y urgencia, de una educación de calidad y accesible para todos. Pero esto implica mucho más, el asegurar las necesidades básicas del núcleo familiar va primero, y esto se logra con el compromiso del Gobierno, de las empresas y de cada uno de nosotros. En colectivo remamos mejor y, para llegar a la meta, el rol de la madre es esencial teniendo como punto de partida la transmisión de valores, principios, buenos ejemplos y buenos hábitos.

Henry Kissinger decía que la tarea del líder es llevar a la gente desde donde está hasta donde nunca ha estado y creo que esta frase grafica muy bien nuestra labor. A todas las involucradas en esta tarea excepcional, ¡Feliz Día de la Madre!