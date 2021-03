La estrategia para la libertad de Cuba está en “Patria y Vida”

"Patria y vida", la canción que enfureció al régimen cubano.

El cambio de gobierno en Estados Unidos ha puesto en discusión la política respecto a la dictadura de Cuba. El régimen castrista ejecuta una intensa campaña para cesar las sanciones y salir de la lista de estados que auspician el terrorismo. La situación de crisis y extrema necesidad en que la dictadura ha puesto al pueblo cubano es insostenible, la resistencia civil ha crecido y el desafío al régimen instalado en 1959 crece. Mientras presiones políticas, grandes intereses económicos y actores de buena fe disputan el asunto, el análisis real de la situación y la estrategia para la libertad de Cuba están en la canción PATRIA Y VIDA.

Un video musical de 4 minutos y 3 segundos, una canción grabada en la Habana y Miami, con seis artistas cubanos de rap y reggaetón que presentan en su contenido -en la letra- el análisis más claro de la situación del pueblo en Cuba y plantean la estrategia para la libertad de Cuba que los lideres políticos, gobiernos, académicos, empresarios, defensores de la libertad y los derechos humanos y el mundo deberíamos entender.

Yotuel Romero, Descemer Bueno, el dúo de La Gente de Zona (Randy Malcom y Alexander Delgado) y los raperos Maykel Osorbo y El Funky, además de una extraordinaria presentación artística, nos brindan en la letra de su obra la descripción del problema de Cuba, un análisis de situación, la identificación del enemigo y plantean con claridad el objetivo del pueblo cubano, mostrando la única salida resumida en el título “Patria y Vida”.

La descripción del problema:

“Y eres tu mi canto de sirena. Y este sentimiento ya está añejo. Tu me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy te invito a caminar por mis solares. Pa’ demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales” “Llora mi pueblo y siento yo su voz”…..”Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama (comida). ¿Qué celebramos si la gente anda de prisa cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa? “Publicidad de un paraíso en Varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron” “Somos artistas somos sensibilidad. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola y de palabras que aún son nada”

El análisis de situación:

“Todo ha cambiado ya no es lo mismo. Entre tu y yo hay un abismo” “No mas mentiras. Mi pueblo pide libertad, no mas doctrinas” “Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quien les dijo que Cuba es de Ustedes? Si mi Cuba es de toda la gente!” “Ya se venció su tiempo, se rompió el silencio……. ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo…y no tenemos miedos, se acabó el engaño…..son sesenta y dos (años) haciendo daño”

“Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado. Quince amigos puestos, listos pa’ morirnos. Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día, Anamel y Ramón firme con su poesía. Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo ‘ta consciente de que el movimiento San isidro continua puesto”

La identificación del enemigo:

“Esta es la forma de decírtelo: llora mi pueblo yo soy su voz. Tu cinco nueve (1959) yo doble dos (2020). Sesenta años trancado el dominó”. “Bombo y platillo a LOS QUINIENTOS DE LA HABANA…” “Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mi como me indignan, se acabó el enigma. Ya sa’ tu revolución maligna..” “El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando”

El objetivo del pueblo cubano:

“Ya se acabó!!”.

‘No mas mentiras. Mi pueblo pide libertad, no mas doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino PATRIA Y VIDA, y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos”

“Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente….”

“Ya se acabó, ya se venció su tiempo, se rompió el silencio…..y no tenemos miedo se acabó el engaño…..”

Así de claro y así de breve, el futuro del pueblo cubano no es posible con el régimen castrista ni con la prolongación de la dictadura bajo ningún pretexto. La dictadura solo se sostiene por la fuerza interna, por la intriga internacional, por el crimen organizado que opera y por la amenaza que representa con el castrochavismo que dirige y que ha integrado controlando Venezuela, Nicaragua, Bolivia y el gobierno Fernández/Kirchner de Argentina.

Los cubanos no quieren mas dictadura y no se puede con el rótulo de “ayuda” dar sobrevivencia al régimen enemigo declarado de los Estados Unidos, de las democracias de las Américas y el mundo y violador contumaz de derechos humanos.

Expertos, escuchen al pueblo cubano: “Se acabó!”

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

