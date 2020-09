Por qué las organizaciones ambientalistas se oponen al Acuerdo UE-Mercosur

Greta Thunberg se reúne con Merkel y denuncia "la inacción política" mundial frente al clima

Todas las organizaciones ambientalistas europeas han juntado fuerzas para oponerse al Acuerdo UE-Mercosur firmado después de 20 años de negociaciones. Miembros del “Viernes por el Futuro” que congrega jóvenes preocupados por el cambio climático se reunieron con la canciller Angela Merkel para presentarle la carta dirigida a líderes europeos el pasado 16 de julio y cuestionar también los riesgos ambientales que podrían producir la expansión de la producción agropecuaria en el Mercosur. Luisa Neubauer, Anuna de Wever, Adelaide Charlier y Greta Thunberg formaron parte de la comitiva.

La carta constituye un manifiesto político que insta a los líderes europeos a tomar acciones drásticas más allá de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París o en los recientes documentos de la Comisión Europea sobre economía verde. El documento sostiene que la justicia climática y medio ambiente no podrá alcanzarse mientras se continúe ignorando las injusticias sociales y raciales y opresión que constituyen la base del mundo moderno. La misiva sostiene que “hasta un chico puede darse cuenta que la crisis climática y ecológica no puede ser resuelta dentro del sistema actual” y que se necesita un cambio drástico de régimen.

Los jóvenes que integran este grupo, al igual que la mayoría de las organizaciones ambientalistas, se han convertido en los nuevos militantes para una transformación que incluye todos los aspectos de la sociedad. El documento cuestiona -aunque sin nombrarlo- a todo el sistema de relaciones de producción para conformar, según sostienen, una sociedad sin injusticias. Estos objetivos recuerdan los planteos del mayo del 68 y los encendidos discursos del joven Cohn Bendit contra las instituciones. Cohn Bendit abandonó más tarde el anarquismo para reemplazarlo por el activismo para la protección del medio ambiente que constituye el antecedente de los grupos radicalizados por el cambio climático.

La preocupación por el cambio climático es compartida por una mayoría no solo para la conservación del planeta para las generaciones futuras sino también por la necesidad de vivir en un mundo saludable libre de polución. Pero cuando estos grupos amplían sus agendas para incluir temas políticos no solo están desvirtuando sus reclamos originales sino que están aprovechándose de la inocencia de los seguidores. La afirmación de que es necesario un cambio del sistema actual no solo para solucionar el cambio climático sino todos los temas sociales tiene implicancias políticas. La presentación de un grupo de adolescentes preocupados por el bienestar y las generaciones futuras en comparación con otras inquietudes banales no deja de parecer simpático, pero cuando ocultan otras motivaciones sólo sirven para desvirtuar los objetivos originales.

Los ataques al Acuerdo UE-Mercosur escudándose en motivos ambientales constituyen una defensa incondicional del sistema de protección de la producción agropecuaria europea sostenida por miles de millones de euros en subsidios disfrazados en cuotas, aranceles y pagos directos a los productores. Estos grupos no toman en cuenta la necesidad que tienen los países del Mercosur de aprovechar sus recursos para combatir la pobreza y en vez de promover el desmantelamiento de la política agropecuaria común para bajar el costo de los alimentos y hacerlos más accesibles a los consumidores promueven el miedo. Estas organizaciones afirman que la exigua cuota de 99.000 toneladas de carne (la producción europea de carne bovina es de 8 millones) concedida al Mercosur impulsará la deforestación y privará al planeta del pulmón que, según el presidente Macron, produce el 20% del oxígeno. Estos grupos se refieren a América Latina con la condescendencia y soberbia que siempre caracterizó a Europa al dirigirse a América Latina desde la época colonial. El presidente Macron no puede ocultar su paternalismo disfrazado del pseudointelectualismo que caracteriza a la cultura francesa que poco aportó al mundo más allá de sus destacados escritores.

La campaña ambientalista forma parte de una ideología, como lo demuestra el texto de la carta presentada a la canciller Merkel. La lectura de los textos del Acuerdo donde se incluye la responsabilidad de las partes para el resguardo del medio ambiente, derechos humanos y laborales tiene escasa importancia no porque sean de difícil comprensión, sino porque nunca podrán cambiar las ideas de aquellos que persiguen fines políticos mucho más ambiciosos.

El autor es Licenciado en Economía Política (UBA), Master in Economics (University of Boston) y fue embajador argentino en Tailandia. Es Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)