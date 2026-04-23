¿Impactará la guerra en Irán en las elecciones parlamentarias en Estados Unidos?

La guerra en Irán podría tener consecuencias electorales en Estados Unidos, aunque otros factores internos suelen ser más determinantes. (REUTERS/Nathan Howard)

Muchos analistas sostienen que la guerra en Irán tendrá consecuencias electorales para el gobierno, e incluso podría convertirse en el factor que lo conduzca a la derrota.

Sin embargo, considero que no existe evidencia concluyente en las últimas décadas de que un suceso internacional por sí solo haya inclinado decisivamente la balanza electoral a favor o en contra de una opción política en Estados Unidos. El votante norteamericano tiende a decidir su voto en función de asuntos predominantemente domésticos, mientras que los eventos internacionales operan más como contexto que como factor determinante.

Desde su fundación, los temas internos han dominado las decisiones electorales en Estados Unidos. De hecho, encuestas de organizaciones como el Pew Research Center muestran consistentemente que las principales prioridades de los votantes son, en primer lugar, la economía (empleo e inflación), seguidas por la salud, la inmigración y la seguridad. La política exterior —guerras, alianzas o estrategia global— suele ubicarse muy por debajo de estos temas. En términos prácticos, para la mayoría de los votantes, los asuntos internacionales constituyen un “telón de fondo”, no el eje central de decisión.

No obstante, la política exterior adquiere mayor relevancia en contextos específicos: cuando Estados Unidos está directamente involucrado en un conflicto armado (como Irak después de 2003), cuando ocurre una crisis internacional de gran magnitud (como ataques terroristas o tensiones entre grandes potencias), o cuando existen efectos económicos directos derivados de estos eventos (como aumentos en los precios del petróleo o disrupciones en las cadenas de suministro).

Así, por ejemplo, tras los atentados del 11 de septiembre, la seguridad nacional dominó la agenda electoral. Asimismo, el desgaste asociado a la guerra de Irak contribuyó a moldear el clima político que favoreció el triunfo de Barack Obama en 2008. En momentos de crisis, por tanto, los factores internacionales pueden ganar peso en la decisión del votante.

Otro elemento relevante es la diferencia generacional. Los votantes jóvenes tienden a mostrar menor interés por la política exterior tradicional y mayor preocupación por temas como el cambio climático (incluso en su dimensión global), los derechos humanos y evitar intervenciones militares. Por su parte, los votantes de mayor edad suelen priorizar la seguridad nacional, la fortaleza militar y la estabilidad geopolítica.

Aun así, incluso entre los votantes mayores, la política exterior rara vez supera a las condiciones económicas como principal criterio de decisión electoral.

Sin embargo, la política exterior cumple una función adicional: actúa como un prisma a través del cual los votantes evalúan la calidad del liderazgo. Permite calibrar el juicio, la prudencia y la capacidad de gestión de quienes gobiernan. A través de ella, los ciudadanos valoran si un líder privilegia el uso de la fuerza o la construcción de consensos, así como su inclinación hacia la moderación o hacia posiciones más extremas.

En este sentido, una guerra —como la que hoy involucra a Irán— puede influir indirectamente en el comportamiento electoral al moldear la percepción del liderazgo presidencial, la solidez del equipo de gobierno y la capacidad para asumir o evitar riesgos.

En síntesis, en tiempos normales, los temas de política exterior tienen un peso limitado en la decisión del votante. En contextos de crisis o guerra, pueden convertirse en un factor relevante e incluso decisivo. En el caso específico de un conflicto con Irán, si sus efectos económicos —como el aumento de los precios de los combustibles y bienes importados— se prolongan, o si se producen ataques contra intereses estadounidenses en el exterior, la política exterior podría adquirir un peso significativo en la elección del nuevo Congreso.

Pero, en términos generales, el votante estadounidense sigue votando principalmente con el bolsillo y, solo en segundo término, con la mirada puesta en el mundo.