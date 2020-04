Durante varios días, las autoridades de Moscú se negaron a admitir los hechos. Los jerarcas soviéticos rechazaron cualquier reconocimiento de la tragedia y aseguraron que solamente habían muerto dos personas y que no existía riesgo de radiación. En el transcurso de las primeras 36 horas desde que tuvo lugar el accidente, el gobierno apenas emitió dos escuetos comunicados que reunían en conjunto tan sólo 250 palabras, tal como advirtió el New York Times en su edición del día 29. Recién al cuarto día, el Izvestia (el períodico del gobierno soviético) reconoció la existencia del accidente. En las jornadas posteriores, las autoridades se rehusaron a informar el verdadero alcance de la tragedia y se negaron a suspender las celebraciones del "Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores" (1 de mayo) y el desfile del día de la Victoria en la Gran Guerra Patriótica (9 de mayo). Los ciudadanos soviéticos y los de los países satélites del Pacto de Varsovia, sin embargo, lograban informarse a través de la Voice of America, Radio Free Europe o mediante el eficaz sistema de rumores subterráneos al que ninguna dictadura puede escapar. No obstante, un vocero del Kremlin reiteró que la prensa occidental estaba actuando bajo los impulsos de una "histeria anti-soviética". Desde Tokio, donde sesionaba el G-7, el presidente Ronald Reagan exigió el 4 de mayo que "la Unión Soviética le debe al mundo una explicación" y sostuvo que "un accidente nuclear que resulta en la contaminación de varios países con material radiactivo no es un simple asunto interno". Recién el 13 de mayo, el Pravda reconoció que "esto es una agonía para nuestra Patria". Al día siguiente, un demacrado Gorbachov habló al país. Habían pasado dieciocho días desde la explosión.