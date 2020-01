El mundo enfrenta una situación insegura donde cada vez será más difícil conciliar los intereses de las partes. Mientras los líderes de Irán continúen adjudicándose una misión profética y los Estados Unidos persistan en el uso de la fuerza como única alternativa, los próximos años acentuarán la inestabilidad. La misión del Ayatola Ali Khamenei es atemporal y no reaccionará llevado por las circunstancias. Pero sus seguidores pueden actuar espontáneamente recurriendo al terrorismo en cualquier lugar: las vidas en defensa de una fe no tienen valor. El presidente Trump en una reacción inédita manifestó su intención de convocar a la OTAN para respaldar su posición. La Unión Europea, Rusia y China no podrán mantenerse al margen de este conflicto y deberán asumir sus responsabilidades para evitar la propagación y disuadir al régimen iraní para que abandone su política de fomentar la inestabilidad en la región.