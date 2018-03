Imagino al canciller Videgaray escuchando por enésima vez la misma cantinela ahora referida al fulano Frente Amplio Venezuela Libre que por cierto resalto que no es tan amplio, ya que parece que en él no caben ni María Corina Machado, tampoco Antonio Ledezma, Enrique Aristeguieta Gramcko, Diego Arria y muchos otros que ni transamos ni callamos porque hacerlo es escupir sobre los muertos, reírnos del hambre de millones, de la lenta muerte de los que no tienen medicamentos, de los recién nacidos que a diario sucumben desnutridos y enfermos, de esos que seguro mientras escribo, van en un autobús con la ilusión de ser recibidos en otro país que les permita vivir con dignidad y rehacer los sueños.