En otro orden de cosas, llamó la atención la presencia de nuestro colega José Mujica en el acto final de Guillier. Por cierto no lo cuestionamos jurídicamente, como se ha dicho con error, porque no estando en el gobierno, existe la total libertad de acompañar a quien se quiera y opinar lo que se le antoje. Lo que ocurre es que lo que ya le pasó en Perú y en Colombia, al reiterarse ahora debiera hacerle meditar sobre esas presencias. Asociarse públicamente a opciones electorales que terminan derrotadas no parece contribuir a esa condición de "mano santa" que tantos le atribuyen.