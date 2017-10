"Mijo, no le coloque una vela a Dios y otra vela al diablo", decía mi abuela materna cuando me pillaba haciendo alguna pilatuna y le lanzaba una risita socarrona. Oriunda de Aranzazu, departamento de Caldas, era un compendio humano de frases tan festivas como certeras, frases que hoy aplico al análisis político, me ayudan a pensar. Rememorando esta, llegué a la conclusión de que así están los partidos políticos en Colombia, colocándole una vela a Dios y una vela al diablo, no están siendo coherentes con sus principios, bien sea por miedo, intencionada omisión o ignorancia supina.