El vehículo oficial de Adolf Hitler, testigo mudo de la historia más macabra del siglo XX, se convirtió en una ambigua reliquia del nazismo. Luego de su muerte, el auto fue confiscado, intervino en una subasta, lució como pieza de museo e inspiró The Devil's Mercedes: The Bizarre and Disturbing Adventures of Hitler's Limousine in America, un libro escrito por Robert Klara que narra lo que reza su título: las bizarras y morbosas aventuras de la limusina del Führer. Mantiene un estado de conservación impecable por lo que no precisó de mantenimiento ni puesta en valor. La casa de subastas Worldwide Auctioneers lo presenta así: "Un automóvil sigue siendo, y especialmente sirve, como una pieza singular de la historia viva, insustituible e invaluable".