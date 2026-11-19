Las imágenes de la histórica cumbre trilateral entre Trump, Xi Jinping y Putin
Los líderes mundiales celebraron este jueves la primera reunión trilateral entre mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia en la Villa Kylin de Shenzhen, un resort estatal de lujo enclavado en las estribaciones del monte Kylin, al noroeste de la ciudad china
El presidente Donald Trump, el dictador chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin llegan a una reunión trilateral en Kylin Villa el 19 de noviembre de 2026, en Shenzhen, China (Win McNamee/REUTERS)
19 Nov, 2026 03:42 a. m. EST
Guardar
Putin, Xi y Trump participan en una reunión trilateral durante el encuentro de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)
Trump, Xi y Putin antes de ingresar a la reunión trilateral (Doug Mills/REUTERS)
Varios líderes mundiales posan para una foto de grupo durante la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estrecha la mano del dictador de China, Xi Jinping, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 19 de noviembre de 2026 (Sputnik/Sergei Bobylyov/REUTERS)
Trump y Xi, al inicio de la cita de este jueves en Shenzhen, provincia de Guangdong, China (Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)
Tras sus intervenciones en la APEC, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en una sala privada al margen de la junta central (REUTERS)
Putin camina tras su reunión con Trump (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se retiran tras la reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin (Sputnik/Sergei Bobylyov/REUTERS)
La caravana que transportaba al presidente estadounidense Donald Trump en su camino hacia Kylin Villa (REUTERS/Edgar Su)
La comitiva rusa espera en el Centro Internacional de Comunicación de Shenzhen (REUTERS/Tingshu Wang)
Trump baja de "La Bestia" y llega a tiempo para la reunión bilateral con el dictador chino en Kylin Villa (REUTERS/Carlos Barria)
Xi recibió a Trump en el lujoso resort Kylin Villa (REUTERS/Carlos Barria)
Trump y Xi realizaron la fotografía protocolar antes de la reunión bilateral (Doug Mills/REUTERS)
Trump y su comitiva, de la cual es miembro el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se reunen con Xi y sus funcionarios (REUTERS/Carlos Barria)