Derrame en el río Pánuco frente a instalaciones de Pemex afecta a pescadores

Derrame en Río Pánuco, Ciudad Madero, Tamaulipas (especial)

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Una mancha de coloración oscura fue detectada en aguas del río Pánuco, en ciudad Madero, frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), situación que movilizó a personal de la Secretaría de Marina (Semar), que realizó labores de supervisión y seguimiento en coordinación con autoridades ambientales, mientras este derrame afecta a pescadores de la zona.

La presencia del material fue identificada en una zona bajo jurisdicción de la Primera Zona Naval, donde personal de la Armada de México llevó a cabo una inspección visual para documentar las condiciones que prevalecían en el área.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Semar, durante las labores de supervisión se identificó que la descarga observada proviene del canal del Varadero.

Detectan coque y material con apariencia de hidrocarburo

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Como parte de la inspección, el personal naval observó principalmente la presencia de coque, descrito como sedimento, en el área afectada.

Sin embargo, en los márgenes del sedimento también fue localizado material con apariencia compatible con posible hidrocarburo, específicamente aceite. Además, se detectaron trazas de iridiscencia sobre la superficie del agua.

La autoridad naval no estableció en la información difundida que se trate de un derrame de hidrocarburo confirmado, por lo que las características y el origen del material permanecen bajo seguimiento de las instancias correspondientes.

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Ante esta situación, la Secretaría de Marina realizó las actuaciones legales correspondientes mediante el levantamiento de actas circunstanciadas.

Estos documentos tienen como finalidad dejar constancia de las condiciones observadas durante la supervisión y servir como parte del seguimiento de las acciones emprendidas en la zona.

Semar coordina acciones con ASEA y PROFEPA

Además de la inspección realizada por personal naval, se estableció comunicación con representantes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La coordinación entre las dependencias busca dar seguimiento a las acciones relacionadas con la supervisión del área y determinar las medidas que correspondan ante la presencia del material observado en el río Pánuco.

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La Semar señaló que mantiene comunicación con las autoridades ambientales y las demás instancias involucradas para continuar con las labores de vigilancia y seguimiento.

Pemex contrata trabajos de recuperación y limpieza

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Por su parte, Petróleos Mexicanos contrató a una empresa para realizar trabajos de recuperación y limpieza en el área donde fue detectada la mancha oscura.

Las labores buscan atender las condiciones observadas en la zona y contribuir a la recuperación del área afectada, mientras las autoridades mantienen el seguimiento correspondiente.

La presencia de coque y de material con apariencia compatible con aceite llevó a mantener la supervisión sobre el sitio, particularmente debido a las trazas de iridiscencia observadas sobre la superficie del agua.

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Hasta el momento, la información oficial señala que las acciones se encuentran enfocadas en la documentación de las condiciones del área, la coordinación con las autoridades ambientales y los trabajos de recuperación y limpieza.

La Secretaría de Marina indicó que continuará participando en las acciones de supervisión dentro de su ámbito de competencia y en coordinación con las instituciones involucradas.

El objetivo, señaló la dependencia, es contribuir a la protección del medio ambiente marino y mantener las condiciones de seguridad en el área jurisdiccional, mientras las autoridades correspondientes dan seguimiento a la situación registrada en el río Pánuco.