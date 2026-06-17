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El G7 cerró su cumbre con un plan para reducir la dependencia de China en minerales críticos

Los líderes del bloque se propusieron bajar esa dependencia al 50% “lo antes posible” y crear un mecanismo de vigilancia con la AIE para prevenir crisis energéticas. También encomendaron a sus ministros de Finanzas evaluar los riesgos de la inteligencia artificial para el empleo y el sistema financiero global

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El G7 acordó reducir su dependencia de China en minerales críticos para el suministro de tecnologías estratégicas. (REUTERS/Christian Hartmann)
El G7 acordó reducir su dependencia de China en minerales críticos para el suministro de tecnologías estratégicas. (REUTERS/Christian Hartmann)

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) acordaron este miércoles avanzar en una reducción significativa de su dependencia de China para el suministro de minerales críticos, insumos esenciales para la fabricación de teléfonos móviles, baterías, semiconductores y otras tecnologías estratégicas.

Al cierre de una cumbre de tres días en la localidad francesa de Évian, los mandatarios de Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón fijaron el objetivo de que la dependencia de China en estos recursos se reduzca a menos del 60% para 2030 y continúe disminuyendo posteriormente, con la meta de alcanzar el 50% “lo antes posible”.

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La iniciativa, respaldada también por Australia como país socio, forma parte de los esfuerzos de las economías avanzadas para diversificar sus fuentes de abastecimiento y reducir vulnerabilidades en sectores considerados clave para la seguridad económica y tecnológica.

La decisión quedó plasmada en una declaración conjunta sobre un crecimiento económico más equilibrado, duradero y resiliente, en la que los líderes advirtieron que la incertidumbre global, las tensiones geopolíticas y los desequilibrios económicos persistentes representan riesgos para la estabilidad financiera y comercial mundial.

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La cumbre del G7 en Évian fijó la meta de bajar la dependencia de China en minerales críticos a menos del 60% para 2030. (REUTERS/ARCHIVO)
La cumbre del G7 en Évian fijó la meta de bajar la dependencia de China en minerales críticos a menos del 60% para 2030. (REUTERS/ARCHIVO)

En ese contexto, el G7 acordó reforzar la coordinación internacional para prevenir crisis energéticas y perturbaciones en las cadenas de suministro mediante la creación de un mecanismo común de vigilancia y respuesta, en cooperación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Los dirigentes señalaron que el objetivo es mejorar la capacidad de reacción ante eventuales interrupciones del suministro energético y reducir el impacto de episodios de fuerte volatilidad en los mercados.

Como parte de ese esfuerzo, alentaron a los países importadores de petróleo a desarrollar sistemas eficientes de reservas estratégicas alineados con los estándares de la AIE, que contemplan existencias equivalentes a 90 días de importaciones netas.

“Para fortalecer la gestión de crisis y mitigar sus efectos, lo que podría ayudar a estabilizar los mercados energéticos, alentamos a los países importadores de petróleo a que implementen sistemas de reservas de petróleo suficientes y eficientes”, señalaron los líderes en el comunicado.

El grupo también reafirmó sus compromisos en materia de tipos de cambio, en medio de la volatilidad de los mercados financieros asociada a las fluctuaciones de los precios de la energía y a las tensiones geopolíticas.

Los líderes del G7 buscan diversificar el abastecimiento de minerales críticos para reducir vulnerabilidades en la seguridad económica y tecnológica. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Los líderes del G7 buscan diversificar el abastecimiento de minerales críticos para reducir vulnerabilidades en la seguridad económica y tecnológica. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Asimismo, destacó la importancia de preservar la libertad de navegación marítima, especialmente a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo. Los líderes consideraron que una resolución duradera de los conflictos que afectan las vías energéticas contribuiría a reducir los riesgos para el crecimiento económico global.

Más allá de la cuestión energética, el G7 expresó preocupación por los crecientes desequilibrios de la economía mundial. Según la declaración, las diferencias persistentes entre ahorro e inversión, determinadas políticas industriales y prácticas económicas consideradas distorsionadoras pueden generar tensiones comerciales y amenazar la estabilidad financiera internacional.

El documento también cuestionó las prácticas no sujetas a las reglas del mercado, a las que atribuye excesos de capacidad productiva, distorsiones en el comercio internacional y nuevas dependencias económicas en sectores estratégicos, en una referencia implícita a China.

En respuesta, los países miembros se comprometieron a fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro y reducir vulnerabilidades en tecnologías críticas.

La declaración abordó además los desafíos derivados del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Los líderes encomendaron a sus ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales evaluar los riesgos y oportunidades de estas tecnologías para la productividad, el empleo y el sistema financiero, además de reforzar la cooperación en materia de ciberseguridad y tecnologías cuánticas.

El texto fue respaldado también por Egipto, Kenia y Corea del Sur, países invitados a la cumbre, y será trasladado a las discusiones del G20 como parte de los esfuerzos para fortalecer la resiliencia de la economía global.

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