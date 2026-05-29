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Más presión sobre Teherán: Estados Unidos sancionó a ocho buques y 16 entidades vinculadas al comercio de petróleo iraní

Washington impuso nuevas medidas contra 25 personas, empresas y barcos vinculados al comercio de hidrocarburos de Irán, en busca de un mayor debilitamiento para las arcas de Teherán en plena guerra

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Vessels in the Strait of Hormuz, Iran, May 22, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Vessels in the Strait of Hormuz, Iran, May 22, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques vinculados al comercio de petróleo de Irán, en una jornada en la que la Casa Blanca comunicó haber alcanzado un marco de acuerdo con Teherán para el cese de hostilidades en Medio Oriente.

Según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las medidas afectan a una persona de nacionalidad india, a ocho buques que operan bajo banderas de San Marino, Panamá y Camerún, y a 16 empresas relacionadas con los sectores petrolero y energético iraní.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “Desde la Administración Trump no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares”.

Las recientes sanciones se enmarcan en los esfuerzos de Estados Unidos por limitar los ingresos de Irán derivados de las exportaciones de petróleo con un bloqueo a los puertos controlados por el régimen persa, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir las tensiones bilaterales y regionales.

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Washington también advirtió que impondrá sanciones a cualquier país, empresa o individuo que colabore con Irán en la creación de peajes para buques que transiten el estrecho de Ormuz, en alusión a los vínculos al régimen y el gobierno omaní. El anuncio fue realizado Bessent tras la confirmación de que funcionarios iraníes mantienen negociaciones con Omán destinadas a establecer un nuevo sistema de control y cobro en esa zona marítima.

Foto de archivo de la refinería Abadan, en el sudeste de Irán, vista desde Irak (REUTERS/Essam Al-Sudani/Archivo)
Foto de archivo de la refinería Abadan, en el sudeste de Irán, vista desde Irak (REUTERS/Essam Al-Sudani/Archivo)

“El Gobierno de Estados Unidos no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, afirmó Bessent en un mensaje publicado en la red social X.

El funcionario sostuvo que Omán “debería saber” que Washington aplicará “medidas agresivas” frente a cualquier actor que facilite esos cobros, ya sea “directa o indirectamente”. “Cualquier socio dispuesto a ello será sancionado”, reiteró el jefe del Tesoro norteamericano.

Luego, Bessent reveló que mantuvo una conversación telefónica con el embajador omaní, quien le aseguró que “no hay planes para imponer un peaje en el estrecho”. Según el responsable del Tesoro, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de preservar las “buenas relaciones” bilaterales que Estados Unidos y Omán mantienen desde hace dos siglos.

“Quiere que estas relaciones duren otros 200 más y, como saben, le dije que (el peaje) era impensable y que no quería arriesgarse a que ni los ciudadanos omaníes ni las instituciones financieras omaníes fueran sancionados”, explicó el titular de la cartera.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, interviene durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C. (EE. UU.), el 28 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, interviene durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C. (EE. UU.), el 28 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Las advertencias de Bessent, se produjeron poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera su discurso respecto de Omán durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo temporal que habilite a Irán y Omán a gestionar juntos el tránsito en Ormuz, Trump respondió: “No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo”.

El mandatario estadounidense añadió: “Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires”. Estas declaraciones se suman a la presión ejercida por Estados Unidos para disuadir cualquier intento de imponer restricciones en una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio global de petróleo.

El jueves también estuvo marcado también por la confirmación de la Casa Blanca sobre un principio de acuerdo para extender la actual tregua e iniciar la reapertura de Ormuz, vía marítima estratégica para el flujo de hidrocarburos a nivel mundial. Además, las partes asumieron el compromiso de iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque este aspecto no fue confirmado ni por el presidente estadounidense ni por las autoridades de Teherán.

(Con información de Europa Press)

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