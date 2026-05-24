Mundo

Un proyectil ruso alcanzó la residencia del embajador de Albania durante el ataque masivo sobre Kiev: “Puso en peligro su vida”

El ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, informó que el Embajador de Rusa en su país fue convocado “para dar explicaciones”

Guardar
Google icon
Albania presenta una queja formal contra Rusia tras considerar que la vida de su embajador estuvo en peligro por bombardeos en Ucrania.
Albania presenta una queja formal contra Rusia tras considerar que la vida de su embajador estuvo en peligro por bombardeos en Ucrania.

El Gobierno de Albania ha presentado una queja formal contra Rusia tras denunciar que uno de los proyectiles del ataque masivo ruso de esta pasada noche contra Kiev ha alcanzado la residencia del embajador y “ha puesto en peligro su vida”, sin dar más detalles.

“Atacar o poner en peligro áreas civiles y personal #diplomático representa una grave escalada y otro recordatorio crudo del costo humano de la agresión continua de Rusia”, ha manifestado el ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, en redes sociales.

PUBLICIDAD

“El Embajador de la Federación Rusa en Albania ha sido convocado para explicaciones”, ha añadido.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el uso de su misil hipersónico Oreshnik en la ola de bombardeos de esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, y la región homónima, en uno de los ataques más potentes desde el comienzo de la guerra y una respuesta, ha añadido, al bombardeo ucraniano de esta semana contra un dormitorio de estudiantes en Lugansk.

PUBLICIDAD

Misiles rusos, que según la Fuerza Aérea Ucraniana parecen ser misiles balísticos hipersónicos Oreshnik, sobrevuelan Kiev, Ucrania, durante un ataque con misiles y drones rusos en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania. Esta captura de pantalla fue tomada de un video el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Misiles rusos, que según la Fuerza Aérea Ucraniana parecen ser misiles balísticos hipersónicos Oreshnik, sobrevuelan Kiev, Ucrania, durante un ataque con misiles y drones rusos en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania. Esta captura de pantalla fue tomada de un video el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Los ataques contra Kiev, dirigidos según Defensa contra “posiciones militares” ucranianas, ha dejado dos muertos y más de 80 heridos. El ataque ha comprendido drones, misiles Iskander, Jinzal y Tsirkon, así como el mencionado Oreshnik.

La reacción europea

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, han condenado junto aliados de Ucrania el ataque ruso de esta pasada noche contra la capital del país, Kiev, y la región homónima, como un “aberrante acto de terrorismo” que ha dejado por el momento dos muertos y decenas de heridos.

Rusia ha confirmado ataques con drones y misiles hipersónicos, incluido el Oreshnik, pero ha asegurado que han ido dirigidos contra posiciones militares e instalaciones de la industria de defensa ucraniana, en respuesta al bombardeo ucraniano del viernes que dejó 21 muertos en una residencia de estudiantes de Lugansk.

“El masivo ataque de Rusia contra Ucrania anoche muestra la brutalidad del Kremlin y su desprecio tanto por la vida humana como por las negociaciones de paz. El terror contra civiles no es fuerza. Es desesperación”, ha publicado Von der Leyen en sus redes sociales.

Vista aérea con dron del humo que se eleva desde un edificio dañado tras un ataque ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. Captura de pantalla de un vídeo distribuido. Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Distribuido vía REUTERS
Vista aérea con dron del humo que se eleva desde un edificio dañado tras un ataque ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. Captura de pantalla de un vídeo distribuido. Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Distribuido vía REUTERS

Para Kallas, ataques como el de esta pasada noche demuestran que " Rusia ha llegado a un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados en los centros de las ciudades".

“Estos son actos aberrantes de terrorismo destinados a matar a tantos civiles como sea posible”, ha añadido antes de condenar especialmente el empleo del misil Oreshnik, diseñado para transportar ojivas nucleares, “como una táctica de intimidación política y una imprudente provocación”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha expresado prácticamente en los mismos términos: “Francia condena este ataque y el uso del misil balístico Oreshnik, que no hacen más que reflejar una forma de huida hacia adelante y el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia”.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha lamentado las “atroces” escenas del ataque, que solo “pone de manifiesto la debilidad que Rusia quiere esconder”.

(con información de EP)

Temas Relacionados

AlbaniaGuerra Rusia UcraniaproyectilataqueembajadaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAataque ruso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un año en órbita: China da un paso decisivo en su programa lunar con el lanzamiento de la misión Shenzhou-23

La nave despegará este domingo desde el desierto del Gobi con tres tripulantes rumbo a la estación Tiangong. La misión incluye al primer astronauta de Hong Kong en viajar al espacio

Un año en órbita: China da un paso decisivo en su programa lunar con el lanzamiento de la misión Shenzhou-23

Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik, de capacidad nuclear, en el bombardeo masivo que dejó muertos y destrucción en Kiev

El ataque nocturno, que combinó 600 drones y 90 misiles, mató al menos a cuatro personas y dejó decenas de heridos. La UE calificó el uso del arma de “imprudente provocación nuclear”

Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik, de capacidad nuclear, en el bombardeo masivo que dejó muertos y destrucción en Kiev

Marco Rubio dijo que en las próximas horas podría haber “buenas noticias” sobre las negociaciones con Irán

El secretario de Estado se mostró confiado en que Washington y Teherán lleguen a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear persa, aunque aclaró que eso no representaría un pacto definitivo: “Todavía nos queda trabajo por hacer”

Marco Rubio dijo que en las próximas horas podría haber “buenas noticias” sobre las negociaciones con Irán

Crece la expectativa por un acuerdo de paz en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio de Trump

El presidente estadounidense confirmó que el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán alcanzaron un nuevo punto y “se están discutiendo los aspectos y detalles finales” del entendimiento. El pacto contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, vía marítima clave en las conversaciones

Crece la expectativa por un acuerdo de paz en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio de Trump

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que las pequeñas empresas de Rusia están “al borde de la extinción”

Según las autoridades fiscales rusas, en 2025 el número de nuevas compañías cayó un 20% y el 75% de las pymes carecieron de beneficios para desarrollarse

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que las pequeñas empresas de Rusia están “al borde de la extinción”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran en intención de voto; Paloma Valencia aparece distante, según encuesta del CNC

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran en intención de voto; Paloma Valencia aparece distante, según encuesta del CNC

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

Una familia destruida tras el brutal choque por alcance en San Vicente: quiénes son las cinco víctimas fatales

Último sismo hoy en Perú: Ica vuelve a temblar este domingo 24 de mayo, reporta el IGP

Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

INFOBAE AMÉRICA

El Festival Arte y Diseño El Salvador: la pasarela que llevará talento local hasta Madrid

El Festival Arte y Diseño El Salvador: la pasarela que llevará talento local hasta Madrid

Club nocturno intervenido en Guatemala: policía rescata a menor hondureña y captura a tres mujeres

Seis de cada diez adolescentes en República Dominicana se sienten inseguros en internet, revela Unicef

Un año en órbita: China da un paso decisivo en su programa lunar con el lanzamiento de la misión Shenzhou-23

Rusia confirmó el uso del misil Oreshnik, de capacidad nuclear, en el bombardeo masivo que dejó muertos y destrucción en Kiev

ENTRETENIMIENTO

Estrellas que eligieron el anonimato: 7 figuras que se alejaron de la exposición pública

Estrellas que eligieron el anonimato: 7 figuras que se alejaron de la exposición pública

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

El Festival de Cannes encumbra a Los Javis como directores y otorga la segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu

De ‘The Pitt’ al Congreso: Noah Wyle alzó la voz en campaña por médicos y enfermeros

Hannah Murray, estrella de ‘Game of Thrones’, relató la crisis psicótica que vivió en una secta: “Sentí que daba a luz por el cráneo”