Un proyectil ruso alcanzó la residencia del embajador de Albania durante el ataque masivo sobre Kiev: “Puso en peligro su vida”

Albania presenta una queja formal contra Rusia tras considerar que la vida de su embajador estuvo en peligro por bombardeos en Ucrania.

El Gobierno de Albania ha presentado una queja formal contra Rusia tras denunciar que uno de los proyectiles del ataque masivo ruso de esta pasada noche contra Kiev ha alcanzado la residencia del embajador y “ha puesto en peligro su vida”, sin dar más detalles.

“Atacar o poner en peligro áreas civiles y personal #diplomático representa una grave escalada y otro recordatorio crudo del costo humano de la agresión continua de Rusia”, ha manifestado el ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, en redes sociales.

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“El Embajador de la Federación Rusa en Albania ha sido convocado para explicaciones”, ha añadido.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el uso de su misil hipersónico Oreshnik en la ola de bombardeos de esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, y la región homónima, en uno de los ataques más potentes desde el comienzo de la guerra y una respuesta, ha añadido, al bombardeo ucraniano de esta semana contra un dormitorio de estudiantes en Lugansk.

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Misiles rusos, que según la Fuerza Aérea Ucraniana parecen ser misiles balísticos hipersónicos Oreshnik, sobrevuelan Kiev, Ucrania, durante un ataque con misiles y drones rusos en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania. Esta captura de pantalla fue tomada de un video el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Los ataques contra Kiev, dirigidos según Defensa contra “posiciones militares” ucranianas, ha dejado dos muertos y más de 80 heridos. El ataque ha comprendido drones, misiles Iskander, Jinzal y Tsirkon, así como el mencionado Oreshnik.

La reacción europea

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, han condenado junto aliados de Ucrania el ataque ruso de esta pasada noche contra la capital del país, Kiev, y la región homónima, como un “aberrante acto de terrorismo” que ha dejado por el momento dos muertos y decenas de heridos.

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Rusia ha confirmado ataques con drones y misiles hipersónicos, incluido el Oreshnik, pero ha asegurado que han ido dirigidos contra posiciones militares e instalaciones de la industria de defensa ucraniana, en respuesta al bombardeo ucraniano del viernes que dejó 21 muertos en una residencia de estudiantes de Lugansk.

“El masivo ataque de Rusia contra Ucrania anoche muestra la brutalidad del Kremlin y su desprecio tanto por la vida humana como por las negociaciones de paz. El terror contra civiles no es fuerza. Es desesperación”, ha publicado Von der Leyen en sus redes sociales.

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Vista aérea con dron del humo que se eleva desde un edificio dañado tras un ataque ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. Captura de pantalla de un vídeo distribuido. Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Distribuido vía REUTERS

Para Kallas, ataques como el de esta pasada noche demuestran que " Rusia ha llegado a un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados en los centros de las ciudades".

“Estos son actos aberrantes de terrorismo destinados a matar a tantos civiles como sea posible”, ha añadido antes de condenar especialmente el empleo del misil Oreshnik, diseñado para transportar ojivas nucleares, “como una táctica de intimidación política y una imprudente provocación”.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha expresado prácticamente en los mismos términos: “Francia condena este ataque y el uso del misil balístico Oreshnik, que no hacen más que reflejar una forma de huida hacia adelante y el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia”.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha lamentado las “atroces” escenas del ataque, que solo “pone de manifiesto la debilidad que Rusia quiere esconder”.

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(con información de EP)