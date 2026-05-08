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Noruega arrestó a una ciudadana china por presunto espionaje en un intento por recopilar datos satelitales sensibles

La sospechosa buscó establecer un receptor para descargas satelitales, apto para reunir información que “podrían perjudicar intereses fundamentales noruegos si llegaran a ser conocidos por un Estado extranjero”, según señaló el abogado del Servicio de Seguridad de la Policía

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ARCHIVO - El fiscal de policía Thomas Blom llega a la sala del tribunal antes de la audiencia de detención de una persona sospechosa de espiar para China, en Oslo, martes 2 de julio de 2024.(Terje Bendiksby/NTB Scanpix vía AP, Archivo)
ARCHIVO - El fiscal de policía Thomas Blom llega a la sala del tribunal antes de la audiencia de detención de una persona sospechosa de espiar para China, en Oslo, martes 2 de julio de 2024.(Terje Bendiksby/NTB Scanpix vía AP, Archivo)

Las autoridades de Noruega detuvieron el jueves a una ciudadana china bajo acusaciones de espionaje vinculadas a un supuesto intento de instalar un receptor destinado a recopilar datos satelitales sensibles.

Según informó el servicio de inteligencia interna del país, funcionarios de seguridad realizaron registros en dos inmuebles, uno de ellos en la isla de Andøya, al norte del país, donde se ubica el puerto espacial que participa en la ampliación de la presencia europea en el espacio, y otro en Innlandet, al sur del territorio.

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El Servicio de Seguridad de la Policía (PST) indicó que la operación se inició ante la sospecha de que una empresa registrada en Noruega funcionaba como fachada para un actor estatal chino.

La sospechosa, identificada únicamente como una mujer china, presuntamente intentó “establecer un receptor para descargas satelitales de satélites en órbitas polares, apto para recopilar datos que podrían perjudicar intereses fundamentales noruegos si llegaran a ser conocidos por un Estado extranjero”, afirmó en un comunicado el abogado policial Thomas Blom.

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El director ejecutivo de Andøya Space, Ketil Olsen, declaró que la empresa “no tenía ninguna relación con la persona involucrada” y que no detectó “ninguna actividad relacionada con nuestras operaciones en este asunto”.

El vehículo espacial "Spectrum" en la plataforma en el Centro Espacial Andoya en Nordmela, Isla Andøya, Noruega, el 21 de marzo del 2025 (Brady Kenniston/Isar Aerospace, Photo Wingmen Media via AP)
El vehículo espacial "Spectrum" en la plataforma en el Centro Espacial Andoya en Nordmela, Isla Andøya, Noruega, el 21 de marzo del 2025 (Brady Kenniston/Isar Aerospace, Photo Wingmen Media via AP)

El receptor satelital fue incautado y los planes para instalarlo y operarlo quedaron suspendidos, según la policía. El incidente “implica complicidad en un intento de espionaje grave contra secretos de Estado”, agregó el comunicado del PST. Varias personas más fueron acusadas en el mismo caso, sin que se detallaran sus nacionalidades ni si también fueron arrestadas.

En relación a otro hecho de espionaje en territorio europeo, un jurado de Londres declaró culpables el jueves al ex comisario de policía de Hong Kong Bill Yuen, de 65 años, y al ex funcionario de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido Peter Wai, de 38, por realizar “actividades policiales encubiertas” al servicio del régimen chino.

Ambos, con doble nacionalidad china y británica, fueron hallados responsables de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero bajo las leyes de seguridad nacional del Reino Unido, al término de un juicio que se extendió por varias semanas.

Wai, quien trabajó en la agencia de inmigración y control aduanero de la Fuerza Fronteriza tras su paso por la policía británica y la Marina Real, también resultó condenado por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Según la acusación, utilizó el sistema informático del Ministerio del Interior para buscar información sobre personas de interés para las autoridades de Hong Kong.

Peter Wai (nombre real Chi Leung Wai) a su llegada al tribunal Old Bailey de Londres, donde fue declarado culpable de espiar para el servicio de inteligencia de Hong Kong en territorio británico (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)
Peter Wai (nombre real Chi Leung Wai) a su llegada al tribunal Old Bailey de Londres, donde fue declarado culpable de espiar para el servicio de inteligencia de Hong Kong en territorio británico (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

El tribunal Old Bailey escuchó que Wai recopiló información de inteligencia por encargo de Yuen, quien ejercía como alto directivo en la Oficina de Comercio y Economía de Hong Kong en Londres. Ambos se enfocaron en disidentes y manifestantes prodemocráticos de Hong Kong residentes en el Reino Unido, además de prestar “especial atención” a políticos británicos, entre ellos el conservador Iain Duncan Smith.

Entre sus operaciones, la dupla realizó tareas de vigilancia, recopilación de información y engaño, incluyendo la obtención de fotografías del activista Nathan Law.

El jurado, que deliberó durante casi 24 horas, no alcanzó veredicto sobre un cargo adicional de injerencia extranjera presentado contra ambos acusados, por lo que fue disuelto.

La fiscalía descartó un nuevo juicio por ese cargo. Los dos condenados permanecen en prisión preventiva a la espera de sentencia, programada para el 15 de mayo.

El activista prodemocracia Nathan Law, una de las personas vigiladas por los agentes encubiertos, fue fotografiado sin su conocimiento durante las operaciones de espionaje chino en el Reino Unido (REUTERS/Bobby Yip/Archivo)
El activista prodemocracia Nathan Law, una de las personas vigiladas por los agentes encubiertos, fue fotografiado sin su conocimiento durante las operaciones de espionaje chino en el Reino Unido (REUTERS/Bobby Yip/Archivo)

Las actividades de Bill Yuen y Peter Wai coincidieron con la publicación por parte de las autoridades de Hong Kong de recompensas de aproximadamente 100.000 libras esterlinas (USD 136.000 ) por información que permitiera identificar a varios activistas radicados en el Reino Unido, entre ellos Nathan Law, según se expuso ante el jurado.

Durante el juicio, un testigo relató que Wai lo amenazó con arrestarlo tras un incidente con un diplomático de Hong Kong en Londres. La fiscalía presentó pruebas que incluían mensajes en el teléfono de Yuen, los cuales reflejan que la vigilancia sobre Law comenzó en 2021.

(Con información de Associated Press)

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