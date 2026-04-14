Agencias

El director del Mossad asegura que los objetivos de Israel solo se cumplirán con un cambio de régimen en Irán

Guardar
Imagen I5M74WEL2JCGZL4DPOXLFXR4CU

El director del Mossad, David Barnea, ha afirmado este martes que la campaña de Israel contra Irán está "inacabada" y que sus objetivos solo se cumplirán cuando se reemplace al "régimen extremista" de Teherán, encabezado ahora por el líder supremo Mojtaba Jamenei.

"Nuestro compromiso solo se cumplirá cuando este régimen extremista sea reemplazado. El régimen que quiere destruirnos debe desaparecer del mundo", ha asegurado durante un breve discurso con motivo del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto.

Barnea ha ensalzado así a las fuerzas israelíes por atacar a los misiles que amenazaban a los ciudadanos de Israel en el marco de una campaña militar impulsada en "coordinación con la potencia más fuerte del mundo" y en la que ambos países decidieron luchar "por los valores de la justicia y la libertad".

"El Mossad actuó una vez más con total transparencia (...) No creíamos que esta misión se iba a completar inmediatamente después de que cesaran los combates, sino que también planeamos que nuestra campaña continuara y se manifestara incluso después de los ataques en Teherán", ha argüido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW denuncia que los combates en el este de la RDC interfieren con la ayuda humanitaria

Infobae

El DAX 40 sube un ante las perspectivas de nuevas conversaciones entre EE.UU. e Irán

Infobae

Modi rompe el silencio de India y habla con Trump tras negociaciones con Irán en Pakistán

Infobae

Expresos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía en Venezuela

Infobae

El papa asegura en Argelia que la espiral negativa que vive el mundo depende del "orgullo"

Infobae