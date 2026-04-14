El director del Mossad asegura que los objetivos de Israel solo se cumplirán con un cambio de régimen en Irán

El director del Mossad, David Barnea, ha afirmado este martes que la campaña de Israel contra Irán está "inacabada" y que sus objetivos solo se cumplirán cuando se reemplace al "régimen extremista" de Teherán, encabezado ahora por el líder supremo Mojtaba Jamenei.

"Nuestro compromiso solo se cumplirá cuando este régimen extremista sea reemplazado. El régimen que quiere destruirnos debe desaparecer del mundo", ha asegurado durante un breve discurso con motivo del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto.

Barnea ha ensalzado así a las fuerzas israelíes por atacar a los misiles que amenazaban a los ciudadanos de Israel en el marco de una campaña militar impulsada en "coordinación con la potencia más fuerte del mundo" y en la que ambos países decidieron luchar "por los valores de la justicia y la libertad".

"El Mossad actuó una vez más con total transparencia (...) No creíamos que esta misión se iba a completar inmediatamente después de que cesaran los combates, sino que también planeamos que nuestra campaña continuara y se manifestara incluso después de los ataques en Teherán", ha argüido.