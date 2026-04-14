El 50% de colecciones de bibliotecas rusas están en peligro por ley de agentes extranjeros

Moscú, 14 abr (EFE).- La mitad de las colecciones de las bibliotecas rusas corren el peligro de ser confiscadas si se aplica de forma estricta la ley sobre 'agentes extranjeros' y organizaciones 'indeseables', advirtió este martes el grupo editorial Eksmo-AST.

Según el presidente de Eksmo-AST, Oleg Novikov, al que cita el diario Védomosti, las dificultades pueden surgir con la venta de libros en cuya elaboración participaron personas físicas o jurídicas designadas como 'agentes extranjeros'.

Agregó que no se trata solo de los autores de las publicaciones, sino también de personas que escribieron anotaciones o maquetaron el libro.

También corren el riesgo de desaparecer de la venta los libros publicados con ayuda de organizaciones que fueron declaradas más tarde como 'indeseables'.

Según Novikov, estas incluyen fundaciones con cuya participación "se publicó una cantidad considerable de literatura clásica y regional rusa en las décadas de 1990 y 2000".

Además, en caso de una estricta aplicación de las leyes, deben ser confiscados también los trabajos académicos en los que se citen publicaciones de 'agentes extranjeros' u organizaciones 'indeseables'.

"Lo cual, por supuesto, crea problemas significativos para el desarrollo de labores educativas y de divulgación", alertó. EFE