La pobreza multidimensional en Colombia bajó al 9,9 % en 2025

Bogotá, 14 abr (EFE).- La pobreza multidimensional en Colombia se redujo al 9,9 % en 2025, lo que representa una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al 11,5 % registrado en 2024, informó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Según la entidad, cerca de 793.000 personas salieron de esta condición en el último año, en un contexto de mejoras en varios indicadores sociales, especialmente en educación.

La reducción fue generalizada en los distintos dominios del país como en las cabeceras municipales, donde la incidencia bajó al 6,3 % (-1,5 puntos porcentuales), mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas cayó al 22,4 % (-1,9 puntos).

A nivel regional, Bogotá registró la mayor disminución, con una caída de 3,2 puntos porcentuales, al pasar del 5,4 % en 2024 al 2,2 % en 2025; le siguieron las regiones Pacífica y Amazonía-Orinoquía, ambas con reducciones de 2,1 puntos porcentuales, al pasar la primera del 11,8 % al 9,7 % y la segunda del 20,3 % al 18,2 %.

Entre los 15 indicadores que componen el índice, las mayores mejoras se presentaron en rezago escolar, que disminuyó 2,3 puntos porcentuales a nivel nacional, y en bajo logro educativo, con una reducción de 1,5 puntos.

En contraste, algunos indicadores mostraron leves incrementos sin incidencia estadística, como el trabajo infantil, la inadecuada eliminación de excretas y los materiales inadecuados en viviendas.

En 2025, los hogares con jefatura femenina registraron mayores niveles de pobreza multidimensional que aquellos dirigidos por hombres en todos los dominios, según el análisis con enfoque diferencial.

Asimismo, las poblaciones indígenas (37,9 %) y afrodescendientes (17,4 %) presentan incidencias superiores al promedio nacional, pese a reducciones frente al año anterior.

El DANE también destacó que los hogares con jefatura campesina presentan una incidencia del 17,4 %, frente al 4,5 % de aquellos que no se reconocen como tales, lo que refleja brechas estructurales entre zonas rurales y urbanas.

En cuanto a población migrante, la pobreza multidimensional alcanza el 32,9 % en hogares con miembros provenientes de Venezuela con un año de residencia, una cifra significativamente superior al promedio nacional. EFE