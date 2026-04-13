Donald Trump habló sobre el estrecho de Ormuz: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 12 de abril de 2026, un día antes de que la Armada estadounidense iniciara el bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones de paz con Teherán en Pakistán. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente Donald Trump advirtió este lunes que las fuerzas armadas estadounidenses destruirán cualquier “barco de ataque” iraní que intente acercarse al bloqueo naval de los puertos de Irán, que entró en vigor a las 14:00 GMT tras el fracaso de las negociaciones de paz del fin de semana en Pakistán.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato", escribió Trump en su plataforma Truth Social, en mayúsculas. El mandatario agregó que el resto de la Marina iraní había sido "completamente aniquilada" y que sus fuerzas utilizarán “el mismo sistema de eliminación” empleado “contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”, en referencia a los ataques aéreos que su administración ha llevado a cabo contra presuntas embarcaciones de narcóticos en el Caribe y el Pacífico.

El Mando Central de EE.UU. había confirmado horas antes que el bloqueo se aplicaría “de manera imparcial a los buques de todas las naciones” que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán, aunque aclaró que los buques que no tengan origen ni destino en Irán podrán seguir transitando por el estrecho. Trump reiteró el horario de inicio de la operación en un mensaje en Truth Social: “Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 A.M. ET. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Las declaraciones del mandatario se producen en un clima de creciente tensión militar. La Guardia Revolucionaria iraní había advertido previamente que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz será considerado una violación del alto el fuego vigente y recibirá una respuesta "dura y decisiva“. El Ejército iraní, por su parte, calificó el bloqueo de “ilegal” y lo equiparó a un acto de “piratería”, y advirtió que si la seguridad de sus puertos se ve amenazada, "ningún puerto del Golfo Pérsico estará a salvo“.

El bloqueo llega después de que las negociaciones entre Washington y Teherán celebradas el fin de semana en Pakistán concluyeran sin acuerdo. Trump señaló que la ruptura se debió a la negativa de Irán a abandonar sus ambiciones de desarrollar armas nucleares propias, aunque el jefe de la delegación iraní, el presidente del parlamento Mohammad Bagher Qalibaf, dirigió un mensaje directo al presidente estadounidense a su regreso a Teherán: “Si luchas, lucharemos”.

El anuncio del bloqueo sacudió los mercados globales. El crudo estadounidense superó los 103 dólares por barril, un alza de casi el 7%, mientras las bolsas asiáticas y los futuros de Wall Street operaban a la baja. Una firma de inteligencia confirmó que el tráfico en el estrecho de Ormuz se había paralizado casi por completo, en una vía por la que transita una quinta parte del petróleo mundial.

Ante la escalada, el primer ministro británico Keir Starmer reafirmó que el Reino Unido “no apoya el bloqueo” y no se dejará “arrastrar” a la guerra, mientras Francia y el Reino Unido avanzaban en los preparativos de una misión multinacional pacífica para restablecer la libertad de navegación en el estrecho una vez que las condiciones lo permitan.