Benjamin Netanyahu anunció la creación de una zona de seguridad israelí más profunda en el territorio del Líbano

Netanyahu anunció la creación de una zona de seguridad más profunda en el Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que su país ha establecido una zona de seguridad más profunda en el sur del Líbano. Netanyahu hizo este anuncio tras visitar la franja de seguridad, donde estuvo acompañado por soldados de reserva y mandos militares, a quienes elogió por su labor y determinación. Según el mandatario, las fuerzas israelíes están alejando al enemigo de la frontera y ya no se trata de unos pocos puntos, sino de una franja sólida y más extensa. Explicó que este despliegue busca evitar el peligro de invasión y alejar la amenaza de misiles antitanque.

Durante su declaración, Netanyahu señaló que las fuerzas armadas están actuando contra las aldeas que, según él, eran utilizadas por grupos terroristas y que se ubicaban junto a la frontera israelí. Indicó que todas las posiciones identificadas como terroristas han sido "prácticamente arrasadas" y remarcó que los combates continúan de forma ininterrumpida. "Siguen en todo momento, ayer continuaron y también hoy“, afirmó. El jefe de gobierno destacó la importancia de reconocer estos logros y el espíritu de las tropas desplegadas en la zona.

Las fuerzas armadas israelíes intensifican los combates y afirman haber prácticamente arrasado posiciones de grupos terroristas cerca de la frontera con Líbano.

Netanyahu relató que mantuvo recientemente una conversación con el vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, quien lo llamó para informarle sobre el desarrollo de negociaciones con Irán. Según Netanyahu, el vicepresidente le comunicó detalles sobre el proceso y señaló que la ruptura de las negociaciones se debió a la posición estadounidense de no aceptar la violación del acuerdo por parte de Irán. El primer ministro afirmó que el presidente Trump considera clave la eliminación de todo el material enriquecido iraní y que no haya más enriquecimiento, ni ahora ni en los próximos años, incluso durante décadas. Agregó que la administración estadounidense decidió imponer un cerco naval a Irán y que Israel respalda esta postura.

Netanyahu subrayó que la coordinación entre Israel y Estados Unidos es constante. Dijo que las autoridades israelíes mantienen comunicación con sus homólogos estadounidenses sobre la evolución de la situación y las decisiones que se adoptan en materia de seguridad y negociaciones internacionales. El primer ministro remarcó que Israel apoya la firmeza mostrada por Estados Unidos ante la violación de los acuerdos por parte de Irán.

El jefe de gobierno de Israel informa sobre la coordinación constante y la comunicación directa entre autoridades israelíes y estadounidenses en asuntos de seguridad. (ARCHIVO)

En su discurso, Netanyahu afirmó que el poder del Estado de Israel, casi ochenta años después del Holocausto, es visible ante todo el mundo. Indicó que, si el Estado israelí no existiera para enfrentarse a quienes lo amenazan, los nombres de Natanz, Fordow y Bushehr serían recordados como Auschwitz, Majdanek o Sobibor. Mencionó que, a lo largo de la historia, en cada generación surgen amenazas contra Israel, pero en la actualidad el país ha tomado su destino en sus manos.

Netanyahu aseguró que ahora su país es quien toma la iniciativa contra sus enemigos y que aquellos que antes buscaban destruir a Israel ahora luchan por su propia supervivencia. Señaló que este cambio debe ser valorado por todos los ciudadanos israelíes, ya que, en su opinión, garantiza lo más importante para el país. El primer ministro concluyó que la vigilancia y la acción de las fuerzas armadas y los organismos de seguridad israelíes son fundamentales para la protección y el futuro de Israel.